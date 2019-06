Ana Guevara niega que ''ninis'' ganen más que atletas

Ana Guevara lo negó todo. De nueva cuenta la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) negó que los denominados ''ninis'' reciban mejores becas que algunos deportistas mexicanos, mismos a los que volvió a llamar berrinchudos ante sus protestas por los ajustes en cuanto a los apoyos económicos.

Fue en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola que la dirigente del deporte en el país negó sin mayor problema esta situación, esto a pesar de que las becas para deportistas se hayan reducido a dos mil pesos mensuales y los apoyos a los ''ninis'' estén pactados entre los dos mil 400 pesos y los tres mil 600 al mes.

- ¿Están ganando más los ''ninis'' que algunos atletas?

- Negativo

- ¿Entonces están mintiendo?

- Voy a volver a repetir esa parte que se hizo viral: es un berrinche. Lo único que hemos hecho es ajustarnos al programa que mantiene las becas, al fondo que paga las becas, que es el fondo para el deporte de alto rendimiento. Ese ajuste no tiene que ver con presupuesto, porque presupuesto hay, recursos hay. Lo único que hicimos es ajustar y pedir a los atletas que colaboren en ese ajuste, no tienen resultados. El ajuste se llevó revisando paso por paso, expediente por expediente. Había 130 atletas irregulares dentro del fondo de alto rendimiento.

Después esta explicación, la ex velocista y medallista olímpica aseguró haber abogado porque los ajustes no fueran aún más duros para los atletas, pues aseguró que hay decenas de deportistas que ameritan ser dados de baja del programa de becas de la Conade.

''Originalmente esos atletas debieron haber causado baja, pero yo, sensible al tema de la importancia que tiene un apoyo económico, dije no, pedí que lo dejaran en el mínimo hasta Panamericanos, luego de Panamericanos vemos. De esos 130, ahorita hay entre 20 o 30 atletas que van a causar bajas porque no hay justificación técnica'', expresó Guevara.

A pesar de que la titular de la Conade afirma que el estos ajustes se hicieron de manera meditada y con un análisis meticuloso, existen atletas como la frontenista Laura Puentes, quien a pesar de haber sido tercer lugar del mundo el año pasado, hoy su beca se redujo a dos mil pesos, todo esto previo a su participación en Juegos Panamericanos.

Los apoyos a los denominados ''nini'' son otorgados por parte del programa federal ''Jóvenes Construyendo el Futuro'', el cual es impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

