Ana Guevara y Jahir Ocampo se enfrascan en discusión

La polémica y la confrontación están a la orden del día en el deporte nacional, pues ahora Jahir Ocampo y Ana Gabriela Guevara protagonizaron una nueva discusión a través de redes sociales.

Esto se debió a que la Federación Mexicana de Natación (FMN), misma que es presidida por Kiril Todorov, dejó fuera de los Juegos Panamericanos de Lima a la pareja de clavadistas conformada por Rommel Pacheco y Ocampo.

Ante esto, el saltarín mexicano lanzó un reclamo en Twitter, pues desde su perspectiva, esta determinación estaría restándoles validez a los resultados internacionales que cosechó recientemente.

"Ana Guevara, si se hace un análisis de resultados en el año, trayectoria y otros aspectos a evaluar en clavados, para conformar la selección a Lima 2019, no entiendo cómo quedamos fuera varios atletas. No es estar del lado de nadie, es hacer lo justo. ¡Tú lo viviste Ana! ¡Qué pasa!", escribió Ocampo al enterarse de las determinaciones de la FMN.

Ante esta situación Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), contestó a Ocampo señalando que él habría quedado fuera de Juegos Panamericanos por haberse colocado en el segundo lugar del control interno que realizó la FMN en la ciudad de León, Guanajuato.

"Muy estimado teniente, tengo información de que usted y otros clavadistas más, en acuerdo de sus entrenadores al lado de la FMN, acudieron a un selectivo en el cual su resultado no fue favorable. No me corresponde hacer análisis de un segundo lugar muy claro. Por ello se denomina selectivo", escribió la titular de la Conade en respuesta al clavadista.

En esta misma discusión, la cuenta oficial de la FMN entró en defensa de Guevara y realizó un comentario que causó molestia por haber "dejado de lado las formas con las que debe expresarse una cuenta oficial de una Federación".

"Te recordamos Jahir Ocampo que este tema es directo con tu Federación. Te invitamos a preguntarle a tu entrenadora porqué propuso en la junta el sincronizado de Rommel Pacheco con Yahel Castillo y no contigo para Lima 2019, lo cual no quisiste reconocer para las Series Mundiales cuánto tú le propusiste a Yahel hacer pareja debido a que sabías que estaban buscado una nueva pareja para sustituirte. Resuelvan sus problemas internos", escribió la cuenta oficial de la FMN.

Esta situación causó molestia en Ocampo, pues ante las formas de expresarse de la Federación, sugirió que esa respuesta es obra de Claudia Ruiz, representante de atletas y jefa de prensa de la FMN.

"No se llegó a nada de ninguna parte y todas las palabras se fueron al aire, no importó nada. Lo importante son los resultados a raíz de eso y se demostró con las tres platas. Con o sin 'problemas internos' como lo mencionas Claudia, que no es el caso. Y no tengo nada en contra tuya", finalizó el clavadista.

Estas tres platas a las que hace referencia Ocampo, fueron logradas por él y Pacheco en la Serie Mundial de clavados, pero al parecer estos logros no serían parámetros para que se les contemple en la próxima justa continental de Lima.

