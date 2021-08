Ana Guevara manda mensaje a ofensores

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a las personas que la han insultado.

“A cada persona que se a tomado el tiempo de ofenderme en las redes sociales pensando que me harán molestarme, es todo lo contrario, me motivan, tampoco esperen conteste, así que gracias miles”, publicó la ex atleta mexicana.

Las críticas para Ana Guevara son por los resultados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

México cuenta con tres medallas de bronce en esta justa veraniega, cifra alejada a las 10 preseas que aseguraba la Conade que ganarían los atletas.

Además, el martes 3 de agosto Forbes informó que Guevara solicitó un convenio de extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fodepar, que era usado para pagar mil 97 becas vitalicias a medallistas olímpicos mexicanos.

De acuerdo con la publicación, en el Fodepar había resguardado una cantidad de casi 101 millones de pesos, cantidad que fue enviado en tres operaciones financieras a la Tesorería de la Federación.

