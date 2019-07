Ana Guevara desmiente a "Chatón" Enríquez: "las becas vitalicias siguen"

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), desmintió al futbolista Jorge "Chatón" Enríquez, que afirmó en redes sociales que dejará de recibir la beca a la que tenía derecho como ganador de la medalla de oro olímpica en Londres 2012.

"¡Chale! ¡Ya nos quitaron la pensión deportiva! Ahora sí, a empeñar la medalla", escribió en Twitter Enríquez, que ahora juega para el Salamanca de la Tercera División de España.

Guevara desmintió las declaraciones de Enríquez, que generaron revuelo en la prensa nacional.

"No hay problema con ese tema. Las becas vitalicias siguen. Lo único que estamos revisando son los excedentes", dijo la dirigente y exatleta a ESPN.

La gestión de Guevara, que asumió funciones en diciembre de 2018, ha estado marcada por las polémicas con atletas en activo, que la acusan de reducir indiscriminadamente los apoyos a los deportistas.

Guevara argumenta que la Conade no tiene recursos por los malos manejos de administraciones pasadas.

"Les anuncio aquí que el mes que entra se nos va acabar el recurso, vamos a tener que ir con el Presidente y a la secretaría de Hacienda. Les adelanto que entramos en números rojos, ya no va haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, ya no hablemos para el tema de becas que es un tema sensible, ni en pagos, ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación, ese es el escenario actual de los recursos", dijo la dirigente ayer miércoles.

