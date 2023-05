Hace unos días la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) volvió a estar en la boca del lobo gracias a las declaraciones del equipo de natación artística de México, pues señalaron que no tuvieron ningún tipo de apoyo por dicho organismo para su participación en el Mundial de Natación Artística, mismo que se llevó a cabo en Soma Bay, Egipto.

Las nadadoras lograron llegar a Egipto gracias a la venta de trajes de baño y la ayuda de los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, que se encargaros de los gastos de vuelos y hospedaje.

¿Qué dijo Ana Gabriela Guevara?

“Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República, cuando él entregó el apoyo aun con el Covid. Las integrantes del equipo de nado artístico mienten porque desde inicio hemos estado detrás de todas las disciplinas”, dijo Ana Gabriela Guevara en una entrevista en W Radio.

ES NOTICIA: Aeroméxico llevará gratis a clavadistas mexicanas al Mundial de Japón

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, dijo Guevara para terminar de sentenciar a las atletas; como extra, agregó que el triunfo del equipo no tiene validez ante la Conade y por lo tanto seguirán sin otorgarles algún apoyo ecónomico.

IO