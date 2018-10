Amerike alberga conferencia de Iván García

Iván García no sólo es uno de los mejores deportistas del país y un atleta consolidado, sino que ahora también es conferencista, ya que el Instituto de Estudios Universitarios Amerike en Guadalajara fue testigo de su ponencia, la cual lleva por nombre “De delincuente a medallista olímpico”.

En esta conferencia, el “Pollo” explicó que de niño sus padres recibieron un diagnóstico que perturbó a toda su familia: debido a su trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), Iván era un delincuente en potencia.

Aunque reconoció que la noticia sacudió su entorno, el medallista de plata en Londres 2012 recordó cómo su energía fue encaminada hacia un deporte que lo hiciera sentir adrenalina. Hoy, en pleno resurgimiento de su carrera, el “Pollo” contó a detalle sus años de experiencia como atleta de alto rendimiento.

“Agradezco la oportunidad de dar esta ponencia, es algo que también quiero hacer, transmitir lo que sé, lo que he vivido, de esa manera puedes motivar a alguien y es una espinita que tengo: ayudar a los demás con mis cosas. No me queda más que disfrutar lo que hago, porque estoy contando mi vida tal cual ha sido”, compartió el campeón de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Dentro de esta ponencia, además de invitar a los padres de familia a dar un apoyo total a sus hijos, García recordó aspectos personales como el inicio de su relación deportiva con Germán Sánchez, la cual no siempre fue tan estrecha.

“Al inicio no nos caíamos bien, todos pensaban que era por una niña, pero no, era porque alguna vez me empujó y yo me golpeé, cosas de niños. Después, por órdenes de mi entrenador fue que comencé a realizar sincronizados con él. En ese entonces yo no estaba a su nivel y él me ayudó a ponerme a la altura, me ayudó mucho y nuestra amistad creció hasta que nos volvimos como hermanos”, finalizó el “Pollo”.

Entre sonrisas, anécdotas personales, consejos y selfies, Iván García demostró que no sólo tiene talento en la plataforma de 10 metros, sino que también logra atrapar al público detrás del micrófono.