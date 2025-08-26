Con un mensaje de unidad, arrancó en México la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe, misma que convoca a los países de la región para contribuir a la acción climática y compartir puntos de vista de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (COP30).

Alicia Bárcena, titular de la Secretaria de Medio Ambiente llamó a fortalecer el liderazgo Latinoamericano y Caribeño -de cara a la COP30-, para evitar pérdidas económicas y de empleos en una región particularmente “vulnerable” a los efectos del cambio climático.

Bárcena advirtió que en el “momento crítico” y de “incertidumbre generalizada” actual, la vulnerabilidad de la región es “alarmante”, debido a que el “74% de los países han experimentado fenómenos climáticos recurrentes”.

Señaló que América Latina y el Caribe solo genera el 11.3% de las emisiones globales, alertó que la “intensificación” de estas “ha sido enorme”, citando un estudio de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Apuntó que para 2050 podría haber una pérdida del 12.6% del PIB regional, según datos de la CEPAL, por lo que urgió a los países a enfocarse en la “adaptación” al cambio climático.

La ministra mexicana expuso que el Caribe ya está perdiendo entre 3% y 9% del PIB cada año por fenómenos meteorológicos y climáticos, mientras que en Centroamérica la frecuencia de la intensidad de la sequía se ha duplicado, y en Sudamérica, los fenómeno del Niño y la Niña “han generado lluvias torrenciales y sequías devastadoras”.

“Por eso estamos aquí, porque nuestra región es vulnerable, porque nuestra región se tiene que preparar, porque si no lo hacemos, el empleo mismo puede disminuir y podemos perder alrededor de 42.8 millones de puestos de trabajo”, resaltó.

Por ello, urgió avanzar hacia una economía descarbonizada, para aumentar la tasa de inversión regional. “Y que trabajemos juntos, que aboguemos para que seamos una comunidad que, por cierto, unida, pueda tener más acceso”, dijo.

A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, el encuentro se enfocará en erradicar las desigualdades estructurales e implementar soluciones, además de generar un diálogo sobre la Agenda de Acción de la COP30, el proceso de actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs) y el financiamiento climático, según un comunicado de la Semarnat.

El segundo día de la reunión se realizará hoy, donde se incluirán diálogos con organizaciones civiles para abordar temas como la protección de los ecosistemas y su relación con las comunidades propietarias de la tierra.

EFE

¿Qué busca la Reunión Ministerial?

La reunión busca consolidar posicionamientos en torno a los retos comunes que afrontan los países de la región ante la crisis climática y, a través de la acción climática conjunta, proteger y fortalecer el régimen climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París.

En el encuentro estuvieron representantes de 22 países de las carteras de medio ambiente, desarrollo sostenible y energía de la región y en donde estacó la presencia del presidente designado de la COP30, André Correa do Lago, Ana Toni, secretaria de Brasil de cambio climático y Liliam Chagas, jefa negociadora de cambio climático de ese país.

¿Quiénes asistieron?

En el salón Tesorería de Palacio Nacional estuvieron por México, los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente; de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora; de Medio Ambiente (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra; de Energía (Sener), Luz Elena González, y por la Secretaría de Ciencias (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Por parte del resto de América Latina y el Caribe se hicieron presentes sus respectivos ministros de medio ambiente, energía y ecología, con el fin de encontrar un punto de acuerdo.

CT