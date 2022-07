Este martes 19 de julio se llevará a cabo la edición 92 del All-Star Game de la MLB (Ligas Mayores de Beisbol) en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California; la sede había sido designada antes de 2020, sin embargo, los aficionados de la ciudad tuvieron que esperar dos años debido a la pandemia de coronavirus que paralizó al mundo del deporte, y que retrasó el inicio de esa temporada hasta el 23 de julio.

Será la cuarta vez que la casa del equipo de los Dodgers albergue un partido de este tipo, después que ocurriera en 1949 en el Ebbest Field en Brooklyn (donde jugaban antes), el Memorial Coliseum de Los Ángeles en 1959, y el propio Dodger Stadium en 1980.

Fue el pasado 10 de julio cuando se dieron a conocer los rosters completos de los jugadores que estarán presentes tanto en el Juego de las Estrellas como en el Home Run derby, sin embargo, una última actualización se reveló este domingo 17 de julio y así están listos los bateadores, lanzadores y suplentes que competirán por ser el mejor.

La casa de los Angeles Dodgers, el Dodger Stadium, albergará el partido de las estrellas de la MLB. AFP / ARCHIVO

¿Cuándo se jugará el Home Run Derby 2022 y quiénes participarán?

El Home Run Derby 2022 se jugará este lunes 18 de julio. Estos son los bateadores que buscarán realizar el mayor número de cuadrangulares en la actividad que también se desarrollará en el Dodger Stadium:

Kyle Schwarber (Phillies)

Pete Alonso (Mets)

Corey Seager (Rangers)

Juan Soto (Nationals)

José Ramírez (Guardians)

Julio Rodríguez (Mariners)

Ronald Acuña Jr. (Braves)

Albert Pujols (Cadinals)

Horario y dónde ver el All-Star Game 2022

Horario y fecha: Lunes 18 de julio, 19:00 horas

Lunes 18 de julio, 19:00 horas Transmisión: ESPN, Star+

¿Quiénes participarán en el All-Star Game 2022?

Para el All-Star Game se contará con jugadores de cada posición en el campo, además de un bateador designado; pero este año, además se abrió cupo para un jugador seleccionado por su legado; los primeros fueron elegidos a través de las votaciones de los fanáticos en Internet, y los segundos por sus trayectorias.

Shohei Ohtani de Los Angeles Angels es el centro de la atención al igual que el año pasado, por ser el primer pelotero que acude por su desempeño como lanzador y bateador.

Para esta edición regresan seis jugadores de los Yankees, cosa que no ocurría desde 2011, mientras que serán cinco los que representen a los actuales campeones de la Liga Americana, los Houston Astros.

El abridor Gerrit Cole será uno de los seis jugadores de los Yankees que estarán presentes en el All-Star Game. AFP / Elsa

También, la Liga Americana contará con un mexicano como titular; se trata del catcher Alejandro Kirk, de los Toronto Blue Jays.

La lista completa de jugadores que estarán en el All-Star Game 2022 es:

Convocados de la Liga Americana

Titulares elegidos por los fans

C: Alejandro Kirk (TOR)

1B: Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

2B: Jose Altuve (HOU)*

3B: Rafael Devers (BOS)

SS: Tim Anderson (CWS)

OF: Aaron Judge (NYY)

OF: Mike Trout (LAA)*

OF: Giancarlo Stanton (NYY)

BD: Shohei Ohtani (LAA)

Selección por su legado

BD: Miguel Cabrera (DET)

Reservas

C: José Treviño (NYY)

1B: Luis Arraez (MIN)

1B: Ty France (SEA)+

2B: Andrés Giménez (CLE) – comenzará en lugar de Altuve

2B: Santiago Espinal (TOR)+

3B: José Ramírez (CLE)

SS: Xander Bogaerts (BOS)

SS: Corey Seager (TEX)+

OF: Byron Buxton (MIN) – Iniciará en lugar de Trout

OF: Kyle Tucker (HOU)

OF: George Springer (TOR)*

OF: Andrew Benintendi (KC)

OF: Julio Rodríguez (SEA)

BD: Yordan Alvarez (HOU)*

BD: J.D. Martinez (BOS)+

Lanzadores abridores

LZ: Shane McClanahan (TB)

LD: Justin Verlander (HOU)

LD: Alek Manoah (TOR)

LZ: Nestor Cortés (NYY)

LD: Gerrit Cole (NYY)

LD: Shohei Ohtani (LAA)

LD: Paul Blackburn (OAK)

LZ: Martín Pérez (TEX)

LZ: Framber Valdez (HOU)

Relevistas

LD: Clay Holmes (NYY)

LD: Emmanuel Clase (CLE)

LD: Jorge López (BAL)

LZ: Gregory Soto (DET)

LD: Liam Hendriks (CWS)+

LD: Jordan Romano (TOR)+

Convocados de la Liga Nacional

Titulares elegidos por los fans

C: Willson Contreras (CHC)

1B: Paul Goldschmidt (STL)

2B: Jazz Chisholm Jr. (MIA)*

3B: Manny Machado (SD)

SS: Trea Turner (LAD)

OF: Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF: Joc Pederson (SF)

OF: Mookie Betts (LAD)

BD: Bryce Harper (PHI)*

Selección por su legado

1B: Albert Pujols (STL)

Reservas

C: Travis d’Arnaud (ATL)

1B: Pete Alonso (NYM)

1B: C.J. Cron (COL)

1B: Freddie Freeman (LAD)+

2B: Jeff McNeil (NYM) – comenzará en lugar de Chisholm

2B: Jake Cronenworth (SD)+

3B: Nolan Arenado (STL)*

3B: Austin Riley (ATL)+

SS: Dansby Swanson (ATL)

OF: Kyle Schwarber (PHI)

OF: Starling Marte (NYM)

OF: Ian Happ (CHC)

OF: Juan Soto (WSH)

BD: William Contreras (ATL) – comenzará en lugar de Harper

BD: Garrett Cooper (MIA)+

Lanzadores abridores

LD: Sandy Alcantara (MIA)

LD: Corbin Burnes (MIL)

LD: Joe Musgrove (SD)

LZ: Max Fried (ATL)

LD: Tony Gonsolin (LAD)

LD: Luis Castillo (CIN)

LZ: Clayton Kershaw (LAD)

LZ: Carlos Rodón (SF)*

LZ: Tyler Anderson (LAD)+

Relevistas

LZ: Josh Hader (MIL)*

LD: Edwin Díaz (NYM)

LD: Ryan Helsley (STL)

LD: David Bednar (PIT)

LZ: Joe Mantiply (ARI)

LD: Devin Williams (MIL)+

*Jugador que no está disponible por una lesión o decidió no jugar

+Nombrado como reeemplazo

EL DATO

Será la decimoprimera vez que Albert Pujols, de los St. Louis Cardinals, esté presente en el All-Star Game; mientras que Miguel Cabrera, de Detroit Tigers, lo hará por decimosegunda ocasión.

