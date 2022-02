Alice Volpi conquista Copa del Mundo de Florete en Jalisco

Con una gran demostración de su talento, la floretista italiana, Alice Volpi, se llevó los máximos honores el día de hoy en la Copa del Mundo de Florete Senior Femenil disputada en Guadalajara.

Volpi festejó al doble su título luego de haber derrotado en la Gran Final ni más ni menos que a la campeona olímpica de Tokio 2020, la estadounidense Lee Kiefer.

Cuando parecía que Kiefer imponía condiciones y tenía todo bajo control, la floretista italiana demostró una sólida defensa y encontró el punto débil de la estadounidense para lograr la remontada y conquistar la corona de campeona con un apretado marcador de 15-14.

����Las acciones de la Copa del Mundo Florete Femenil 2022, siguen su marcha. Aquí instantes por la medalla de oro: pic.twitter.com/bQDArGRpqs — codejalisco (@codejalisco) February 27, 2022

“Estoy muy feliz porque es un escenario maravilloso. Fue una competencia difícil, pero me voy contenta. Toda la organización fue perfecta y ahora podré brindar con tequila”, expresó la flamante campeona tras coronarse en el Hotel Fiesta Americana Minerva.

De esta manera, Lee Kiefer se quedó con la medalla de plata, mientras que la presea de bronce fue para las competidoras que alcanzaron las Semifinales, la canadiense Eleanor Harvey y la italiana Olga Rachele Calissi.

Actividad de las jaliscienses

Poco y nada pudieron hacer las representantes jaliscienses en esta competición, pues tanto Nataly Michel como Alely Hernández cayeron eliminadas desde la Ronda de 64vos. Sin embargo, Nataly aseguró que se queda con un gran aprendizaje.

“La verdad es que me voy muy contenta. Tenía dos años que no competía en un evento internacional de este nivel. Sé que hay muchísimas cosas qué trabajar para lograr un mejor resultado, pero todas las mexicanas hicimos nuestro mayor esfuerzo y con eso me voy”, concluyó.

Aún queda otra prueba para las representantes mexicanas. La Copa del Mundo continuará este domingo con la competición por equipos.

JL