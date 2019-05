Alfonso Sosa y el San Luis van a dar pelea

Alfonso Sosa no quiere ser ave de paso en la Primera División.

En su tercera experiencia en el Máximo Circuito, otra vez el tapatío se ve de frente con el fantasma del descenso, pero que se declara listo para dar la pelea y advierte Chivas, Atlas, Querétaro y Veracruz, los más hundidios en la tabla de cocientes, no la tendrán tan sencilla en la lucha por la permanencia.

"El descenso va a estar cerrado, muy peleado. Nosotros queremos armar un equipo competitivo para librar ese tema”. Alfonso Sosa, técnico de San Luis.

“Va a estar peleado, va a estar cerrado. No seremos el único equipo el cual arranquemos de cero en el cociente, pero además están involucrados Chivas, Atlas, el mismo Querétaro, los demás están un poco más despegados, Lobos también está por ahí, como es su segundo año estará un poco involucrado, pero en general yo creo que sí va a estar cerrado ese tema”.

Sosa tiene claro que no debe mezclar los sentimientos con el objetivo del proyecto, es decir, aquellos jugadores que considere no entran en planes porque algo les falta, no se tocará el corazón para decirles que no entran en planes, ya que no quiere repetir la historia que vivió con Leones Negros.

“La idea es que se queden los 11 que habitualmente estuvieron jugando y después la idea sí es tener al menos dos jugadores por posición. Se trata de que en cada una de las posiciones buscar alternativas, buscar opciones, pero estaríamos contemplando entre ocho y 10 jugadores que vengan para el siguiente torneo”.

Lamenta falta de apoyo

Sosa lamentó que los directivos no le tengan paciencia a los entrenadores jóvenes, que prefieran darle oportunidad a extranjeros o continuar reciclando los mismos entrenadores durante años.“Ahí está por ejemplo lo que ha hecho Nacho Ambriz con León, es algo extraordinario, pero como es un entrenador de bajo perfil no se destaca tanto, se destaca, sí, pero no como han hecho otros entrenadores que con menos siguen viviendo todavía de esos resultados. Yo creo que es para destacarse provocar con nuestra preparación esas oportunidades”.

Se apoya en su familia

Sosa es un agradecido de la vida, porque le ha permitido lograr ascensos con Leones Negros, Necaxa y ahora San Luis . Si algo tiene como reproche es que sus papás no vieron estos éxitos del ex jugador de UdeG. “Seguramente lo están disfrutando, pero me hubiera gustado verlos, que lo disfrutaran en vida como cuando me tocó que lo hicieran cuando yo jugaba, que me tocó ser campeón. A ellos se los dedico, por todo lo que hicieron por mí y a mi familia, que está siempre, a ellos les toca las malas y me inyectan energía”.

Primeras adquisiciones

El atacante Joao Plata sería el primer refuerzo del San Luis en la Primera División, según los medios potosinos.

El ecuatoriano de 27 años se desempeña como delantero en la MLS con el Real Salt Lake, en donde viene de una temporada de apenas 44 minutos, aunque sus números en el equipo de Utah tiene como principal atractivo 48 goles y 48 asistencias en 199 encuentros disputados con su escuadra a partir de 2013.

Joao comenzó su carrera en la Liga de Quito en 2010 y de ahí pasó al Toronto de la MLS.

La directiva del San Luis y el técnico Alfonso Sosa han hablado de adquirir hasta 10 refuerzos para afrontar una campaña donde aparecerán en el último lugar de la tabla de cocientes, junto al Veracruz, que salvó el descenso con el recurso del pago de la multa de 120 millones de pesos.

Otro jugador que estaría amarrado con los potosinos es el arquero argentino Axel Werner, quien la última campaña jugó para el Málaga y actualmente no tiene cabida en el Atlético de Madrid, por lo que se convertiría en el primer elemento cedido al hermano potosino.