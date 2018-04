Afición de Chivas respalda a Pizarro tras insultos al América

Pizarro se disculpó, Francisco Gabriel de Anda lo condenó, y la directiva de Chivas multó al jugador, pero parece que los insultos del mediocampista rojiblanco al América son aprobados por la mayor parte de los aficionados.

Un video que circula en redes sociales muestra al tamaulipeco gritando una serie de insultos al club azulcrema durante los festejos por el título de la Liga de Campeones de Concacaf que el Rebaño obtuvo el pasado miércoles al vencer en penaltis al Toronto FC.

Según un sondeo llevado a cabo a través de la página de internet de EL INFORMADOR, el 44 por ciento de los aficionados creen que la acción de Pizarro "está bien", mientras 23 por ciento respondió "me da igual". El 33 por ciento de las 609 personas que han respondido el sondeo hasta el momento (las 17:20 horas de hoy viernes, 27 de abril) eligieron la opción "se equivocó" para describir el incidente.

—¿Oye Pizarro, te gustaría algún día jugar en el America?

—... pic.twitter.com/I1zKFSh7eN — El Fake (@elfayuca) 27 de abril de 2018

Esos porcentajes reflejan las opiniones de los aficionados en redes sociales, donde algunos seguidores del Guadalajara equipararon la frase de Pizarro al famoso "con esta tienen" que Guillermo el "Tigre" Sepúlveda usó contra los azulcremas.

Aficionados de otros equipos celebraron que se mantenga la aversión al América, que describien como "una tradición" del futbol mexicano.

Los seguidores azulcremas desaprueban la actitud del jugador de Chivas, que se oculta detrás de sus compañeros antes de lanzar los insultos a las Águilas, un gesto que el técnico azulcrema Miguel Herrera también criticó.

"No es de hombrecitos haber hecho lo que hizo. Si lo hubiera hecho al aire, en público, él sabe lo que dice y se encarga de sus palabras, pero escondido y agachado me parece que no es algo bueno, para él", dijo Herrera en conferencia de prensa esta mañana.

Una minoría de seguidores del América dicen no sentirse molestos por los improperios de Pizarro, que atribuyen a la "calentura" del momento y a la enconada rivalidad entre los dos clubes.

