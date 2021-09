Afición de Chivas no debe ser tan conformista: Demetrio Madero

A Demetrio Madero le da mucho dolor ver al Guadalajara sufrir como ahora, porque está viviendo un momento difícil al no mostrar mejoría futbolística y le preocupa que la afición, con el paso de los partidos, ya se está acostumbrando "a ver a sus rojiblancos rascando de a puntito".



Demetrio precisó que, si bien es cierto Chivas no tiene una nómina alta, que no compite con los ricos del futbol, puede hacerlo de otra manera, pero necesita tener un vestidor unido, sabiendo de sus debilidades y fortalezas, para sacarle el mayor de los provechos.

"Si no se tiene el potencial para estar a la par de las grandes plantilla, el buen accionar, el buen complemento te debe dar para poder competir y estar ahí peleando, por eso debemos exigirle. La afición de Chivas no debe ser tan conformista, no deben decir que no importa porque de igual manera van a entrar al repechaje", aseguró.

Pasan las jornadas y Madero no le ve mejoría al equipo, como aficionado, espera mucho más del equipo en todos los aspectos.

"Hemos visto una película que repasamos durante toda la gestión de Víctor Manuel Vucetich. No convencen, la afición no es tonta, se da cuenta cuando el equipo deja ciertas sensaciones, porque sienten cuando el equipo domina un partido, cuando juega mejor que el rival y aunque termines perdiendo, dejas una buena sensación. Pueden sacar varias conclusiones, ya si ganó el rival por un golazo, por una falla arbitral, pero tienen esa sensación de mejoría y acá no hay".

No todo es culpa de los directivos, aquí entra principalmente la plantilla y luego se comienza a repartir un porcentaje a todos, hasta llegar a la cabeza mayor que es el dueño Amaury Vergara y el consejo, que lo integran sus hermanas.

"El proyecto de Peláez y Víctor Vuctich, no han dejado esa sensación. Quizá los ‘Chicotazos’ en los cuales eliminaron al América, otros momentos ante León, un rato contra Puebla, ante Monterrey, pero son lapsos muy pequeños, cortos que no termina por convencer a la afición".

En descargo de Vucetich, Madero señaló que no hay conformismo en la búsqueda de soluciones, porque eso cada encuentro lo está haciendo, aunque también a veces el hacer tantos cambios entre un parado de equipo y otro, termina por confundir al jugador.

"Uno ve que Vucetich le mueve, que intenta con una alineación, con otra, cambia de jugadores, cambia de modelo de juego en un mismo partido, ya cambia entre línea de cuatro o cinco, eso hay que reconocerle a Vucetich. Lo que me llama la atención, es que con toda la experiencia que tienen, a un año de haber iniciado no le ha encontrado el lado porque son los mismos jugadores y es raro que no haya encontrado una alineación, un modelo de juego y lo hemos visto jugar de distintas maneras".

"Lo anterior tiene muy molesta a una gran parte de la afición pidiendo su salida, algunos otros quiere que lo aguanten, pero eso ha sido la constante. No veo a Chivas dentro de los primeros ocho cuando acabe el torneo, si el Guadalajara no está dentro de los primeros ocho es un fracaso. La jerarquía de este club, la tradición, es para estar dentro de los primeros cuatro lugares, es cierto que no está al potencial futbolístico de los primeros cuatro mejores en plantilla del torneo, pero si dentro de los primeros siete mejores".

El ex "4" rojiblanco, señaló que hay algo muy peligroso que espera no esté sucediendo y eso sería, que la plantilla ya no esté interesada en continuar con la idea que les vendió el técnico.

"No se les nota convencidos de lo que hacen con el Guadalajara, pero no nada más a ellos, hay muchos jugadores que creo, no están entendiendo el mensaje de Vucetich y lo peor de esta situación, ojalá no le estén perdiendo la credibilidad al técnico, porque eso será peor ya que no vendrá bien la mano al equipo".

