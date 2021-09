“Chicharito” le desea lo mejor al Tri

El momento que vive la Selección mexicana en donde hay una carencia de goles importante, con Rogelio Funes Mori en el ojo del huracán y con Raúl Jiménez sin poder viajar a México por temas políticos y de COVID-19, además de que viene saliendo de una lesión en el cráneo, hacen que cada vez se hable más de Javier “Chicharito” Hernández y la necesidad de que vuelva a vestir la playera tricolor.

Ante esto, el máximo anotador del equipo nacional con 52 goles mencionó que él hace su trabajo, busca trascender en su equipo y luego verá si se da un llamado o no a la Selección de Gerardo “Tata” Martino, aunque dejó entrever que no está enterado de que su nombre suene con fuerza cada vez que Funes Mori falla un gol.

“Honestamente y con todo respeto, no sé si mencionen mi nombre o no, yo estoy enfocado en mi rutina, en mis detalles, en mis proyectos, lejos de mi profesión, en mis hijos, y como me lo enseñó mi abuelo y mi padre, yo me debo a mi equipo y la Selección es un extra y si se da, bienvenido y si no, la vida sigue”, dijo el “Chicharito” Hernández.

Lo cierto es que no se enganchó y le deseó lo mejor al Tricolor en su aventura previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“El tema de la Selección mexicana, como todo fanático mexicano, le voy a desear lo mejor, tengo mucho tiempo sin ir, yo trataré de hacer de la mejor manera mi trabajo, luego veré, porque esa situación no está en mis manos”.

Hernández Balcázar viene recuperándose de una lesión muscular que lo ha alejado de las canchas con su equipo el Galaxy de Los Ángeles de la MLS durante varias semanas; sin embargo, ya está presto a reaparecer esta semana cuando reciban a Houston Dynamo y visiten Minnesota.

