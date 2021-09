Su funcionamiento no es el mejor desde hace años, no han sido protagonistas desde hace mucho, pero en Chivas hacen oídos sordos a las críticas.

De cara a que se midan a Pumas el fin de semana y ubicados en los puestos debajo de media tabla (lugar 11), en el Guadalajara no tienen problema para reconocer que prestan nula atención a las críticas del exterior, pues afirman que ellos son conscientes de sus deficiencias y no necesitan que alguien más las resalte.

Cuando menos ese es el caso de Jesús “Chapo” Sánchez, lateral derecho del equipo tapatío, quien afirma no darle importancia a lo que se dice fuera del seno rojiblanco.

“Lo que digan los demás no nos compete, lo que nos compete es hacer lo nuestro, que es tener un funcionamiento óptimo, tratar de ganarle a quien sea. Sabemos que hemos sido irregulares y no necesitamos que nadie más nos lo diga, lo sabemos nosotros y salimos a ganarle a cualquier rival, no solamente a Pumas y sin importar el funcionamiento de tal o cual equipo”, compartió.

En el presente torneo, el Apertura 2021, las Chivas de Víctor Manuel Vucetich no han tenido el mejor desempeño, pues de los siete partidos que han disputado, el Guadalajara sólo ha salido airoso en dos.

Tres empates y dos derrotas completan los números del Rebaño en este semestre, y para este fin de semana se meterán a Ciudad Universitaria, en la que sólo han ganado en una ocasión durante los últimos 10 años.

Rivalidad extra

Con el toque adicional que tiene un enfrentamiento entre Chivas y Pumas, en el Rebaño buscarán un triunfo a toda costa.

“Creo que la rivalidad siempre va a existir, sabemos que son partidos en los que no importa cómo se llegue en la tabla. En estos hay una rivalidad extra, sabemos que será un partido intenso, peleado, ellos necesitan de un triunfo como nosotros y eso lo hace un buen partido”.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.