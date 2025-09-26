Afición de Argentina se burla de amistoso contra la Selección Mexicana

De acuerdo con el Diario Olé, México se enfrentará a Argentina en una fecha FIFA que se llevará a cabo poco antes de la inauguración del Mundial 2026. El encuentro busca ser una prueba máxima de ambos equipos rumbo al inicio de la máxima competición de futbol a nivel de selecciones. Por el momento, la fecha y el estadio están por confirmarse, aunque se espera que sea en Chicago en Estados Unidos.Sin embargo, la afición argentina no valida al equipo de Javier Aguirre como un rival de peso y se ha burlado, a través de redes sociales, acerca de la posibilidad de enfrentarse a la Selección Mexicana. Y los comentarios de desprestigio no se han hecho esperar, en comentarios debajo de la publicación de la nota en Facebook se pueden leer los siguientes comentarios:Pese al descontento, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló que se han confirmado enfrentamientos con México y Honduras en Estados Unidos, aún pendientes de estadio, a pocos días de que comience la Copa del Mundo del próximo año.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB