Afición de Argentina se burla de amistoso contra la Selección Mexicana

De acuerdo con el Diario Olé, México se enfrentará a Argentina en una fecha FIFA que se llevará a cabo poco antes de la inauguración del Mundial 2026. El encuentro busca ser una prueba máxima de ambos equipos rumbo al inicio de la máxima competición de futbol a nivel de selecciones. Por el momento, la fecha y el estadio están por confirmarse, aunque se espera que sea en Chicago en Estados Unidos.

Sin embargo, la afición argentina no valida al equipo de Javier Aguirre como un rival de peso y se ha burlado, a través de redes sociales, acerca de la posibilidad de enfrentarse a la Selección Mexicana. Y los comentarios de desprestigio no se han hecho esperar, en comentarios debajo de la publicación de la nota en Facebook se pueden leer los siguientes comentarios:

"Mechico, eterno hijo de su padre Argentina"

"Sería mejor jugar contra un equipo de la 4ta división de Bolivia... nos hará más fuerza que mexichico".

"Preferiría jugar con Honduras o Nicaragua.. son más competitivos"

"Que manera de buscar rivales fáciles por Dios"

"Se viene otra paliza de papá Argentina contra los hijos saltarines"

"Esta película ya la vi varias veces México hijos nuestros"

"Un entrenamiento para nosotros. Una final del mundo para ellos"

Pese al descontento, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló que se han confirmado enfrentamientos con México y Honduras en Estados Unidos, aún pendientes de estadio, a pocos días de que comience la Copa del Mundo del próximo año.

