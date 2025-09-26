Viernes, 26 de Septiembre 2025

"Juanito y Pique", las históricas mascotas de México en los mundiales de futbol

Sus imágenes aún aparecen en colecciones, souvenirs y recuerdos de aficionados, consolidándose como íconos de la cultura popular en México

Tanto Juanito como Pique se convirtieron en emblemas más allá del deporte. IMAGO7

En la historia de los mundiales de futbol, las mascotas han ocupado un lugar especial como símbolos culturales que representan al país anfitrión. México, que ha organizado dos Copas del Mundo (1970 y 1986), también dejó su huella con personajes que hoy son recordados con nostalgia: Juanito y Pique.

Juanito, el símbolo de México 70

Para la Copa Mundial de 1970, celebrada en México, la FIFA presentó a Juanito, un niño sonriente con sombrero charro y un balón bajo el brazo. Su atuendo incluía la camiseta verde de la Selección Mexicana y pantalón corto blanco, elementos que buscaban reflejar la pasión y alegría con la que los mexicanos viven el futbol.

El nombre “Juanito” fue elegido porque representa uno de los nombres más comunes en el país, lo que reforzaba la identidad nacional y la cercanía con el público. Juanito se convirtió en una figura entrañable que acompañó el torneo donde Brasil, encabezado por Pelé, conquistó su tercer título mundial.

Pique, la alegría del Mundial 86

Dieciséis años después, México volvió a ser sede del torneo en 1986. En esa ocasión, la mascota oficial fue Pique, un chile jalapeño con sombrero charro y un bigote característico, que portaba también el uniforme verde de la selección.

Su nombre, inspirado en la palabra “picante”, hacía referencia a uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía mexicana. Con una sonrisa amistosa y un diseño colorido, Pique buscaba transmitir la calidez y hospitalidad del pueblo mexicano. Este mundial es recordado por el talento de Diego Armando Maradona, especialmente por sus goles históricos frente a Inglaterra.

Tanto Juanito como Pique se convirtieron en emblemas más allá del deporte. Sus imágenes aún aparecen en colecciones, souvenirs y recuerdos de aficionados, consolidándose como íconos de la cultura popular en México.

Con la llegada del Mundial de 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, México presentó a Zayu, la nueva mascota representante del país que, en ésta ocasión se trata de un jaguar, animal emblemático en la cultura y biodiversidad mexicana.

