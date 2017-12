Acabó con la pureza de El Nacional

Que un colombiano sea parte de un club ecuatoriano no debería sorprender a nadie. El problema surge cuando ese futbolista falsifica sus documentos para poder jugar. Después, el conflicto se vuelve sacrilegio cuando el club en cuestión es El Nacional, que sólo alinea a jugadores ecuatorianos.

“Los Puros Criollos” es el sobrenombre favorito del club, entendiendo “criollos” como ecuatorianos. La identidad de la institución se refuerza además por su asociación histórica con las fuerzas armadas del país: otro de los motes del equipo es “El Elenco Militar”.

El caso de Rinson López, descubierto gracias a una investigación de la Federación Ecuatoriana de Futbol, causó indignación entre los seguidores de El Nacional, que tienen que resignarse a aceptar que su equipo ha alineado al primer jugador extranjero en sus 53 años de historia.

López, que juega en Ecuador desde 2009, hubiera podido naturalizarse, aunque probablemente el hecho de haber nacido en el extranjero le habría impedido jugar en El Nacional de todas formas.

“Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar. Había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta, me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podría nacionalizarme tranquilamente”, explica el jugador a una estación de radio.

Por su error, López estará inhabilitado seis meses para jugar en Ecuador, un castigo que para los seguidores de El Nacional es demasiado leve. El futbolista, por su parte, piensa que el escándalo pondrá fin a su carrera.

“Lastimosamente no voy a poder seguir jugando al futbol, me suspendieron seis meses, prácticamente me quedé sin piernas para jugar”, se lamenta el colombiano.

Aunque no lo deseen, los seguidores de El Nacional recordarán por siempre el nombre de López, que también pasa a la historia como el primer jugador extranjero que marca un gol para el club.

Los aficionados al equipo ecuatoriano pueden consolarse pensando que al igual que El Nacional, tanto las Chivas del Guadalajara como el Athletic de Bilbao, que tienen políticas similares, han pasado por momentos de crisis que han logrado sortear casi sin daños.

El problema es que la situación de López parece no ser inusual en el futbol ecuatoriano. La misma investigación que llevó a la suspensión por seis meses del jugador de El Nacional reveló otros tres casos similares, uno ya confirmado y dos en que los que los futbolistas involucrados deben presentar pruebas en su defensa.

Si nuevos casos salen a la luz, los amantes de El Nacional podrían descubrir que la historia de su equipo es menos “pura” de lo que pensaban.

EL CHIVAS TAMBIÉN

PIONERO

Wintilo Lozano

Nacido en Yuma, Arizona, llegó a Guadalajara a los cuatro años. “Tilo” formó parte del equipo rojiblanco que debutó en el profesionalismo en 1943 y en aquel entonces su origen no quedaba muy claro, por lo que no hubo cuestionamientos sobre su nacionalidad estadounidense en un equipo que sólo admitía mexicanos.

DE LINAJE

Salvador Reyes JR

En los noventa Chava Reyes Jr, hijo de la leyenda rojiblanca del mismo nombre, tuvo un efímero paso en el Rebaño. En aquellos años de nacionalismo recalcitrante, la noticia de que Chava había nacido en Los Ángeles cuando su papá jugó en los Toros, fue más comentada que lo que el volante aportó en el equipo.

UNO MÁS

Gerardo Mascareño

A mediados de los noventa el “Tuca” Ferretti solicitó a Gerardo Mascareño, quien no terminaba de llegar al equipo cuando ya estaba envuelto en la polémica por haber nacido en Maryland. Fue el último gran escándalo de este tipo, pues a partir de la llegada de Vergara en 2002 se hizo común que arribaran mexicoamericanos a Chivas.