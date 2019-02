Aboagye tiene cuentas pendientes con Chivas

Desde que llegó al Atlas en el Torneo Clausura 2017, el africano Clifford Aboagye ha disputado cuatro Clásicos Tapatíos solamente, ya que entre lesiones, bajas de juego o simplemente decisiones técnicas, en los demás partidos no pudo estar presente ante el acérrimo rival de la ciudad, el Guadalajara. Es por eso que el Clásico de este sábado se convierte en un partido de revancha para el ghanés.

De los cuatro partidos en donde tuvo participación ante las Chivas, Aboagye tiene dos ganados y dos perdidos, sin embargo dos de esos partidos son en la Liguilla del Clausura 2017, en donde el Rebaño Sagrado eliminó al Atlas en Cuartos de Final, con distracciones del volante africano, sobre todo en el gol que los dejó fuera.

"Sí, tengo la espinita, tengo muchos recuerdos de esos partidos tan importantes, hemos sido locales y no nos ha ido tan bien, ahora nos enfrentamos, somos los dos equipos de la ciudad y nosotros vamos a salir con todo para poder ganar ese partido", platicó Clifford Aboagye.

Su primer Clásico fue en el Clausura 2017 en temporada regular y lo perdió 2-1; luego en esa Liguilla estuvo en el triunfo en el juego de Ida por 1-0, pero también en la vuelta, en donde Atlas cayó por idéntico marcador. Finalmente, el último partido que disputó ante Guadalajara fue en el Clausura 2018, en donde los Zorros se llevaron el triunfo por 1-0. Sin embargo en el último encuentro que estos dos equipos disputaron, el cual fue en el Apertura 2018, Clifford se quedó en la banca y no fue considerado para jugar.

Por otro lado, dijo sentirse cómodo jugando como medio de contención, posición que no es la que más domina, pero que sí conoce y está ahí por la lesión de Lorenzo Reyes y por la orden del técnico Guillermo Hoyos.

"Yo me siento bien, me siento muy bien en esa posición, no es algo nuevo para mí, siempre he dicho que siempre estoy dispuesto para ayudar al equipo en lo que sea, venga del banquillo o sea titular, pero siempre dispuesto en ayudar para hacer lo que el profe nos pida", comentó el ghanés.

Finalmente, sobre el Guadalajara, su rival del próximo sábado en el Estadio Akron, Clifford dijo que es una escuadra atractiva para ver jugar, esto por la intensidad que le ponen a los partidos, sin embargo les quiere ganar a como dé lugar.

"Es un buen equipo, me gusta, es un equipo intenso, pero nosotros vamos a trabajar para poder ganar el sábado", finalizó diciendo.