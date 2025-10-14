Con el regreso de Joji, Apple Music ofrece suscripción a solo 9 pesos

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Pixelated Kisses", Joji rompió con un periodo de tres años de silencio, pues es su primera publicación desde que presentó su último álbum de estudio "Smithereens" en 2022.

El artista japonés-australiano que comenzó su trayectoria en la fama mundial como una celebridad en YouTube, para posteriormente pasar al mundo de la música, es un referente del lo-fi alternativo y el R&B.

Conocido principalmente por "Glimpse of Us", canción por la que se hizo viral en redes sociales, Joji regresó al estudio de grabación para presentar una apuesta que prioriza la experimentación artística.

En tanto, Apple Music anunció una atractiva promoción para que los internautas puedan disfrutar de este nuevo sencillo y de otros éxitos del artista. Con esta oportunidad, los nuevos usuarios con dispositivos elegibles pueden acceder a dos meses de plan individual por un costo accesible: 9 pesos mexicanos por cada uno. La oferta se encuentra disponible hasta el 6 de noviembre.

En la actualidad, Apple Music es una de las plataformas de música más relevantes, ofreciendo a sus más de 430 millones de usuarios un vasto catálogo de canciones, además de su alta calidad de sonido, superior a la de Spotify.

Entre otros beneficios, el plan individual de Apple Music permite el acceso a más de 100 millones de canciones —sin anuncios—, la posibilidad de descargar canciones sin conexión, audio espacial y Lossless, además de recomendaciones personalizadas.

La oferta de Apple Music está dirigida a México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá. Aprovecha la oportunidad dando clic en el siguiente enlace .

¿Cuáles son los éxitos de Joji en Apple Music?

Entre los éxitos del artista en la plataforma destacan:

Pixelated Kisses

Glimpse of Us

SLOW DANCING IN THE DARK

Die For You

Like You Do

Oferta por tiempo limitado para nuevos suscriptores que canjeen en dispositivos elegibles. El plan se renueva automáticamente a $129/mes hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

