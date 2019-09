A salvar a Boy

La plantilla del Guadalajara echó a andar la operación “Salvando a Tomás Boy”, técnico que en caso de una derrota ante los Zorros del Atlas en el Clásico Tapatío de mañana, tiene altas posibilidades de ser destituido, y así lo reconoció el lateral Miguel Ponce, quien se pronunció en contra de un cambio de timón, porque se cortaría la continuidad.

“La verdad es que es muy fastidioso. Ya uno está adaptado a un cuerpo técnico, forma de ser y de cierta manera lo aceptas y te adaptas. Cuando cambia un cuerpo técnico es volver a empezar, conocer a las personas y no sabes si son intensos o regañones. No queremos eso, queremos que este proyecto siga por mucho tiempo y que los resultados se den; he tenido varios cambios de técnicos en mi carrera y no es nada agradable”.

"Esto es de resultados, si no llegan, hay cambios. Desafortunadamente a estas alturas al que pueden darle el cambio es al entrenador. Nosotros debemos buscar ganar”. Miguel Ponce, jugador de Chivas

La plantilla tiene claro que una derrota tendrá consecuencias internas, desde sanciones a jugadores hasta el adiós del “Jefe”, lo cual buscará evitar a toda costa, utilizando como escalón al Atlas.

“Presión siempre hay, ya sea porque vas ganando, perdiendo y por lo del entrenador. El equipo va a enfocarse en lo que nos toca hacer dentro de la cancha y, tratar de no pensar en la historia. Sabemos que si no se da un resultado puede haber consecuencias, nosotros estamos tratando de jugar y mejorar”.

El “Chapito” se suma

Sobre el tema de la continuidad de Tomás Boy que está en juego, el lateral derecho fue tajante. “Nosotros estamos aquí para apoyar al técnico tratando de hacer bien las cosas. Por ahí no han sido los resultados que hemos querido, pero vamos a insistir y vamos a seguir trabajando para que él siga estando. Sabemos que es un gran técnico, capacitado y probado en el futbol mexicano”.

Ponce habla del rival

Y sobre los Zorros, el acérrimo rival de la localidad, que esta vez llega mejor colocado en la tabla general con 13 puntos, por ocho de Chivas, Miguel Ponce opinó: “Yo creo que ellos le dan más importancia a este encuentro. Es un partido importante y nosotros debemos demostrar en la cancha. Somos el equipo de la ciudad y somos los que frecuentemente estamos buscando el título. Ahí está en sus publicaciones (vale más un Clásico que un título) y sí lo creo porque al ganarnos ellos se quedan tranquilos”.

Un triunfo mañana sobre el Atlas serviría de envión al Rebaño para cerrar fuerte en busca de un lugar en la Liguilla.

“Mi perspectiva es que al Atlas debemos ganarle siempre y ser diferentes a ellos totalmente. No los menosprecio, sabemos que juegan bien, pero tenemos que dar un golpe de autoridad porque somos un equipo grande”, finalizó el “Pocho”.

Fernando Beltrán apunta a la titularidad

El volante busca ser un referente para el rebaño. EL INFORMADOR / G. Gallo

El volante de contención Jesús Molina sigue en duda para jugar ante el Atlas, por lo que el joven Fernando Beltrán se apunta como titular para el partido de mañana en el Estadio Akron.

El canterano dijo estar en condiciones de actuar desde el inicio.

“Ahora voy a vivir un Clásico Tapatío. Dentro de la cancha somos 11 contra 11. Las estadísticas no me preocupan. Como equipo estamos trabajando de diferente manera y sé que vamos a hacer bien las cosas”.