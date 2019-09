A defender el liderato en casa

Con motivo de la segunda visita del año al Trióvalo de Cajititlán, Jalisco, el piloto tapatío Marco Marín sostendrá una carrera especial los próximos días 28 y 29 de septiembre, cuando salga a defender el liderato de la categoría FB y Bohn-Mikel’s Trucks, ya que además de luchar por mantener la primera posición también lo hará en su tierra y con el apoyo de su gente.

De cara a lo que será la novena fecha de la temporada y la segunda visita de la NASCAR Peak México a Guadalajara en 2019, Marco Marín comentó que siente una gran satisfacción de poder regresar a competir en la Perla Tapatía, donde su suto suele responderle y donde espera aprender de sus errores para conseguir un buen resultado.

“Me siento muy contento, más que nada por toda la gente que me viene a apoyar y mi familia. Ahora sí que somos un equipo muy grande, es un trióvalo donde se me da muy bien, donde la camioneta se desarrolla muy bien. Entonces es sólo aprender de los errores de la carrera pasada (en Guadalajara) en la cual terminamos en tercero, y no en primero. Entonces vamos a trabajar más en eso, se va a ver un mejor desarrollo y estoy muy contento de regresar”.

Las delicias gastronómicas y belleza natural de Jalisco hacen de este estado un sitio obligado para visitar. Por segunda ocasión será sede de NASCAR PEAK México Series. ¡Te invitamos el próximo 29 de septiembre al Gran Premio Scotiabank! #NASCARPEAK @SECTUR_mx @JaliscoEsMexico pic.twitter.com/urTmXk5Jh9 — NASCAR PEAK MÉXICO (@NASCARPEAKMX) September 25, 2019

Este domingo 29 celebraremos el Gran Premio Scotiabank, novena fecha de la temporada. Si llevas auto, el equipo de NASCAR tiene para ti una ruta recomendada. ¡Te esperamos! #NASCARPEAK pic.twitter.com/9w9OERxdq3 — NASCAR PEAK MÉXICO (@NASCARPEAKMX) September 24, 2019

La competición del piloto tapatío se trata de uno de los campeonatos de camionetas más importantes de México, donde contienden las jóvenes promesas nacionales del deporte motor. A pesar de que Marco Marín no ha culminado en el primer lugar en ninguna de las ocho carreras anteriores de la temporada, su constancia en los primeros lugares lo mantiene como líder general con 319 puntos. Sin embargo, la lucha por la punta del campeonato luce muy reñida entre él y sus perseguidores, y comenta que por esa razón será de suma importancia culminar entre los primeros cinco lugares.

“Esta carrera es muy importante para nosotros, más que nada sumar muchos puntos, también buscar la victoria desde el primer lugar hasta un Top 5, porque ahora sí es pura acumulación de puntos para que al final de la carrera no estemos batallando y asegurar el campeonato”.

Además de competir en la categoría Mikel’s Trucks, Marco Marín también correrá en las mismas fechas para continuar con su participación en la categoría Challenge, en la cual comenzó a contender a partir de 2019 y donde tiene el objetivo de culminar la temporada como el novato del año.

Se mantiene en la cima

