A dar una lección: El novato estrella de los Jets quiere saldar cuentas con los Browns

En alguna ocasión, Sam Darnold pensó que estaría usando un casco naranja, de tonos ligeramente más brillantes que su cabello.

Pero la ex estrella de USC no era precisamente lo que los Browns de Cleveland estaban buscando en un mariscal de campo franquicia en el Draft de este año. Darnold cumplía la mayoría de los requisitos, pero no todos y Cleveland dejó pasar la oportunidad tomando a Baker Mayfield con la primera selección global.

Hoy por la noche, Danold puede demostrarle a los Browns que cometieron un error. Uno más.

El mariscal de campo más joven en iniciar un juego de NFL desde 1970, actuará por segunda ocasión en horario estelar esta temporada, cuando guíe a los Jets de Nueva York en su visita al FirstEnergy Stadium, casa de los Browns de Cleveland, en el inicio de la Semana 3 de la NFL.

Los Browns han hecho méritos para poder ganar cualquiera de sus dos primeros juegos de la campaña, pero siguen en la búsqueda de su primera victoria desde el 24 de diciembre de 2016.

“Pensé que iba a terminar ahí (en Cleveland) o en algunos otros equipos”, dijo Darnold. “Estaba emocionado por ir a cualquier lugar, quien me quisiera, quien me tomara con su primera selección, iba a ser un sueño que se materializó cuando me tomaron los Jets”.

Darnold fue la tercera selección del Draft de este año, después de Baker Mayfield (Cleveland) y Saquon Barkley (Giants).

Los Jets y los Browns han decidido tomar caminos diferentes con sus mariscales de campo novatos. Nueva York le dio la titularidad a Darnold desde la Semana 1, mientras que Cleveland está aguantando el proceso de Mayfield, quien aprende como suplente de Tyrod Taylor.