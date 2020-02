21K de GDL, con alma africana

De nueva cuenta, los corredores africanos acapararon los reflectores dentro del Medio Maratón de Guadalajara 2020, pues tanto en la rama femenil como varonil se impusieron fondistas provenientes de Kenia.

En la rama varonil fue Benson Kipruto quien se impuso con un tiempo extraoficial de una hora con 2 minutos y 13 segundos.

Geoffrey Kimutai (01:02:14) y el mexicano Juan Luis Barrios (01:02:27) completaron el podio de ganadores al llegar en segundo y tercer lugar, respectivamente.

"Me sentí muy bien, mi preparación fue muy buena y por eso no padecí ninguna parte del recorrido, me siento muy bien por ganar, aunque los competidores me sorprendieron, todos fueron muy fuertes y apretaron siempre durante el recorrido", compartió Kipruto a su arribo a la meta.

En lo que respecta a la rama femenil, el triunfo fue para Lucy Cheruiyot, corredora que paró el cronómetro en una hora con 10 minutos y 52 segundos (tiempo extra oficial).

"Fue una muy buena competencia, el recorrido fue muy bueno y las competidoras me ayudaron a mantener un buen ritmo. Llegó un momento donde decidí apretar el paso y dejarlas atrás para poder ganar", finalizó la corredora.

En segundo y tercer lugar llegaron Belaynesh Jemama y Winfridah Moraa, quienes cruzaron la meta con tiempos de 01:10:56 y 01:11:14, respectivamente.

