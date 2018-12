“Vikingo” Dávalos, tranquilo pese a descalabros de Leones Negros

Haber perdido tres de los cuatro juegos que han realizado como parte de su pretemporada no les quita el sueño a los Leones Negros, por lo menos así sucede con el estratega Jorge Dávalos, quien a pesar de los resultados adversos ha sacado buenas conclusiones de su equipo.

Según afirma el “Vikingo”, la afición melenuda puede estar tranquila por la manera en que la Universidad de Guadalajara ha encarado estos compromisos, pues sus jugadores han dejado en claro que saben de la importancia de representar a esta casa de estudios.

“Se juega bien y eso da tranquilidad, también ver que Jorge Mora va tomando el ritmo que le conocemos es una buena noticia. Me gusta que los jugadores son muy conscientes del club en donde están, lo que representan y su afición. Hoy todos están muy claros de lo que representamos y eso es muy importante por la identidad que se logra”, compartió el estratega.

En cuatro juegos que van de pretemporada, Leones ha podido vencer al Tampico Madero, pero cayó en fila con León, Xolos y Chivas. A pesar de estos números negativos, Dávalos confía en que tendrán un gran arranque dentro del Clausura 2019 de la Liga de Ascenso.

“Lo que no me ha gustado es que hubiéramos querido ganar todos los amistosos, cosa que sí hicimos previo a otros torneos. No me ha gustado que le ganamos uno a Tampico y los demás los hemos perdido. Ojalá hoy todo sea diferente, que perdamos los amistosos y que ganemos en el arranque del torneo”.

“No nos podemos dar el lujo de arrancar flojos, la lección está aprendida".

“No nos podemos dar el lujo de arrancar flojos, la lección está aprendida y tenemos que entrar muy fuertes al torneo porque nos estamos jugando muchas cosas. Si los resultados no se dan ahora es bueno, eso nos despierta y nos pone alerta”, finalizó el estratega universitario.Ahora, para cerrar su pretemporada, Leones aún deberá enfrentar tres juegos amistosos, mismos en los que tendrá al Atlético San Luis, Cruz Azul y Necaxa como sus sinodales.

RR