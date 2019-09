Salvador Valdez llega a Charros en cambio con Tomateros

De cara a lo que será la gira de pretemporada en Reynosa, Tamaulipas contra los Sultanes de Monterrey a partir del próximo fin de semana, los Charros de Jalisco realizaron un intercambio de lanzadores con el equipo de Tomateros de Culiacán.

La directiva jalisciense confirmó la llegada del pitcher derecho Salvador Valdez luego de ceder de manera definitiva al lanzador zurdo Carlos Vázquez.

Luego de su primer entrenamiento con el equipo tapatío, Salvador Valdez comentó que la temporada con los Charros representa un reto para tratar de retomar su máximo nivel e ir en busca del bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico.

Se integra Valdez a Charros de Jalisco



El serpentinero, @chavavp49, reportó este martes al campo de entrenamiento del Campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco. ��������



��Nota completa --> https://t.co/cc1VBfEsvu#TodosSomosCharros⚾����#MásCharrosQueNunca���� pic.twitter.com/kNRXDcfmId — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) September 24, 2019

“Es un reto grande el de conseguir el bicampeonato, creo que pues es poco común un bicampeonato, pero se va a hacer el esfuerzo desde el principio. Es un reto, porque quiero retomar otra vez el nivel. El año pasado no tuve la oportunidad de estar aquí en la temporada de invierno y espero este año pues tomar mi nivel y estar así en lo que me queda de mi carrera aquí en Charros. No es una revancha, pero sí un reto personal de tomar mi nivel otra vez”.

Antes de incorporarse al conjunto de los Charros, Salvador Valdez cerró su participación en la Liga Mexicana de Béisbol, donde vistió los colores de Oaxaca, Puebla y Saltillo.

En poco menos de 400 juegos disputados de por vida registra un PCL de 4.51 y un record de 61 triunfos y 73 derrotas.

AJ