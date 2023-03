De no creerse, ya no se sabe si reír o llorar y es que el nuevo ridículo de una federación deportiva en México ha llegado. Resulta ser que la Selección Mexicana varonil de Tenis de Mesa no podrá competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 porque a la Federación Mexicana de Tenis de Mesa se olvidó de inscribirlos en el evento clasificatorio.

Mediante un comunicado en sus cuentas oficiales, la selección de tenis de mesa varonil informó que “a causa de un error administrativo o de incomprensión, estamos FUERA de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador 2023, por no inscribirnos al evento clasificatorio a tiempo, SE LES OLVIDÓ”, escribieron en el comunicado.

“Es inconcebible que la Federación Mexicana haya olvidado inscribirnos en un evento que se celebra cada cuatro años. Esta omisión no solo ha afectado nuestra carrera deportiva, sino que también ha comprometido el esfuerzo y la inversión de más de cuatro años de dedicación y sacrificio de todo nuestro equipo”, se leyó.

En el documento, los seleccionados mexicanos de tenis de mesa solicitan la intervención del Comité Olímpico Mexicano para que la ITTF Américas y su presidente reconsideren la decisión y les permita participar en estos Juegos Continentales, ya que su deseo únicamente es competir y representar a nuestro país.

