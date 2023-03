“El Cejas” ratifica su sitio en Guadalajara

Los toros de Arroyo Zarco mostraron casta y trapío para cerrar dignamente la feria de aniversario en Guadalajara, y permitirle a Arturo Macías proclamarse como el máximo triunfador de la Plaza Nuevo Progreso.

“El Cejas” realizó una lidia a “Cubileto”, al que fijó con su muleta por el lado derecho y pegó tres tandas que subieron de tono la tarde. A destacar la cualidades del burel, que siempre embistió y no mostró síntomas de debilidad en los tres tercios. Con un estoconazo, Macías cortó su primera oreja de la tarde.

Con “Amigo Leal” no pudo repetir, ya que este careció de transmisión y los muletazos fueron a cuentagotas, pero los pocos derechazos fueron bien ejecutados. De nueva cuenta, “El Cejas” volvió a matar de una estocada certera para agenciarse la segunda oreja y abrir la puerta grande en la corrida de Triunfadores.

Juan Pablo Sánchez no corrió con suerte y tuvo al peor lote de la tarde. Con “Testarudo” no tuvo opciones al encontrarse con un toro distraído que siempre acometió a su querencia. Faena breve, que no pudo culminar el también hidrocálido con la espada al pinchar y luego descabellar. Silencio en su primero.

En su segundo, “Juanito”, pareció tener posibilidades de cuajar, pero el toro se desfondó en el último tercio y no dio opciones para matar de una estocada caída e irse en silencio del ruedo tapatío.

El rejoneador Fauro Aloi había llegado a este festejo en medio de dudas, las cuales debía disipar en una buena lidia y refrendar el triunfo del pasado cinco de marzo.

A “Apoderado” le faltó transmisión y además casta para embestir a su caballo. Por voluntad no quedó y Aloi se arrimó a los terrenos para provocar al burel con poco éxito. Al matar con el rejón, el diestro pinchó y en su segundo intento dejó la empuñadura para colocarla detrás del morrillo. Palmas para Fauro con al abreplaza.

El cuarto de la tarde lo exhibió al no tener las bases suficientes (experiencia), para saber lidiar a un toro soñado por los rejoneadores. “Parrandero” nunca dejó de embestir y seguir a su noble cuadra de caballos lusitanos. Un ejemplar de casta, con bravura y presencia, que Aloi simplemente no pudo mostrar a plenitud las suertes que suele ejecutar. Con el rejón no pudo matar en su primer intento, lo cual fue protestado por la afición, que en cambio despidió al toro con un arrastre lento.

La feria de aniversario en Guadalajara terminó con Arturo Macías como el máximo triunfador y un total de ocho festejos en este 2023; una cifra histórica en los últimos años para el coso tapatío. Ahora vendrá una pausa obligada para reiniciar en septiembre con las tradicionales novilladas.

IO