Contra Xolos, duelo clave para el Atlas

Atlas tiene ante sí la oportunidad de meterse a los puestos de Liguilla, pero antes tiene que derrotar a unos Xolos de Tijuana que tienen las mismas intenciones y posibilidades que los tapatíos.



En duelo de la Fecha 14 del Apertura 2017, los rojinegros tienen la chance de volver a jugar en caza, luego de que apenas el martes lo hicieran ante Monarcas, duelo en el que cayeron por la mínima diferencia y que dejó mucha molestia entre la afición.



Atlas es décimo lugar de la clasificación con 16 unidades, mientras Xolos está un escalón arriba con 18 puntos. Ambos equipos están a la casa del Necaxa, que con 18 puntos y mejor diferencia que los fronterizos tienen el octavo lugar y el último puesto de Liguilla.



Un triunfo de los Zorros los pondría por delante de Tijuana y a la espera de lo que pase con los Rayos en su visita al sublíder América. Es decir, la mesa parece puesta para el equipo de José Guadalupe Cruz.



“Tenemos que aprovechar todo lo que hay por delante, queremos ir a la Liguilla y la opción únicamente es con un buen cierre y ser consistentes”, dijo el martes tras la derrota ante Morelia el cancerbero Óscar Ustari.



Los rojinegros, sin embargo, tienen dificultades para armar su cuadro, pues de entrada tiene pocas posibilidades de jugar su lateral derecho José Madueña, quien salió con un fuerte golpe del cotejo anterior, por lo que su lugar sería cubierto por el novato Christian González.



La baja más sentida es la del atacante Matías Gustavo Alustiza, quien batalla con una lesión muscular de la que no ha tenido el reposo necesario, por lo que todo indica que no tomaría parte del cotejo con la idea de tenerlo entero para el duelo ante Chivas por los Octavos de Final de la Copa MX, el miércoles.



Con o sin Alustiza, el Atlas tiene un duelo clave y no puede fallar. Los rojinegros requieren de una victoria que además calme las aguas luego de que en el cotejo anterior la afición pidiera la salida de José Guadalupe Cruz, pese a que el equipo venía precedido de tres victorias consecutivas.

Por fin funcionará la pantalla

Todo indica que el duelo ante Tijuana será el que marque el inicio del funcionamiento de la pantalla de 360 grados en el Estadio Jalisco. El armatoste ya está a la altura ideal, está bien soportado y ya se le ha cargado el contenido multimedia.

De regreso

Xolos no regresó a Tijuana tras la victoria sobre Lobos BUAP. Los caninos del Norte llegaron a Guadalajara desde el miércoles y ayer trabajaron en las instalaciones del Estadio Tres de Marzo.



El equipo de Eduardo Coudet tiene una alta para este cotejo, luego de que el uruguayo Matías Aguirregaray reportara tras cumplir con un tema personal. El charrúa, que nació en Brasil, no estuvo disponible para la visita a Puebla ante los Lobos.



Aguirregaray, sin embargo, estaría en la banca, toda vez que Coudet quedó satisfecho por lo realizado por su equipo en su último duelo, donde vencieron a los licántropos en calidad de visita.



“Atlas va a ser un rival complicado, están en su casa, con una afición que los apoya en todo momento y que además tienen las mismas posibilidades que nosotros de meterse en zona de claificación, así que esperamos a un equipo muy complicado”, dijo el portero del Tijuana, Gibrán Lajud.



Para el arquero del equipo fronterizo será fundamental que su escuadra por fin retome la regularidad, pues es un equipo que se enracha tanto de manera positiva, como negativa. “Ya no tenemos que permitirnos esos lapsos de irregularidad, queremos clasificar y por lo tanto tenemos que ser un equipo más solvente”, afirmó.



Los fronterizos recién retomaron la senda del triunfo, luego de descalabros ante Tigres y Morelia, además de un empate sin goles en casa ante el Veracruz.



Todo indica a que Coudet quiere mantener su escuadra tal y como la presentó en Puebla, con el tridente de Miler Bolaños, Víctor Malcorra y el goleador Gustavo Bou, con la idea de que se vuelvan a conectar y pongan en aprietos a la zaga rojinegra.

