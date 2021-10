Astros de Jalisco, inconformes con su accionar

La quinteta tapatía dejó escapar la victoria ante Panteras de Aguascalientes el pasado domingo y siguen sin poder ganar una serie como local en la campaña. Ante esta situación, el entrenador de Astros de Jalisco, Sergio Valdeolmillos, se dijo insatisfecho porque su equipo no ha podido pulir su desempeño.

“La obligación es que hay que mejorar. Esto no es una debacle, pero sí que hemos perdido una gran oportunidad de ser líderes en solitario y está claro que no estamos satisfechos por el tema de los defectos que tenemos que no somos capaces de pulirlos”.

Luego de 12 jornadas en la Temporada 2021, Astros tiene siete victorias en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y comparte la punta de la Zona Oeste junto con Soles de Mexicali y Abejas de León.

Sin embargo, la quinteta jalisciense sigue sin ganar una serie como local y ha dividido triunfos en la Arena Astros ante los tres rivales que se ha enfrentado. En su último duelo ante Panteras, la quinteta de Aguascalientes desaprovechó ofensivas continuamente al acertar sólo seis de sus 22 intentos de triple, y aun así los visitantes se quedaron con el triunfo ante Astros.

“Para mí mi mayor preocupación es solucionar el tema de los rebotes defensivos. Por ahí están llegando las mayores oportunidades del otro equipo. Yo creo que tenemos un ataque fluido y una buena defensa, pero les estamos dando a los rivales esa facilidad en los rebotes y al final, aunque haya pequeños detalles, eso le da la victoria al otro equipo”, explicó Valdeolmillos sobre el accionar de Astros.

La siguiente cita del equipo tapatío será como visitante los días 8 y 9 de octubre, cuando se enfrenten al conjunto de Libertadores de Querétaro.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

MB