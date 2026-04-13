Zapopan presenta su Sinfonietta: un nuevo eslabón en la formación musical del municipio

La vida musical de Zapopan suma un nuevo capítulo a su programación cultural con la presentación oficial de la Sinfonietta de Zapopan, una agrupación que se integra a la red de orquestas del municipio y que busca establecer una ruta formativa continua para las y los músicos del municipio. La creación de esta nueva orquesta responde a un proyecto con miras al futuro: fortalecer la estructura musical del municipio y abrir un espacio profesional para intérpretes que han transitado por los distintos niveles de formación existentes en Zapopan .

La Sinfonietta representa así una etapa intermedia entre la orquesta de cámara y una futura orquesta sinfónica profesional, objetivo que las autoridades culturales han planteado como siguiente paso en el desarrollo institucional.

Una orquesta mexicana y comprometida

El anuncio se realizó en una rueda de prensa en la que estuvo presente EL INFORMADOR, en la sala de conciertos del Centro Cultural Constitución, recinto que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para la actividad artística en la zona metropolitana. Durante la presentación, el director de la agrupación, el maestro Guillermo Salvador, subrayó el significado simbólico y artístico de este nuevo ensamble. La conformación de la orquesta, explicó, reúne a músicos con formación sólida y compromiso con su práctica artística, lo que permite proyectar un repertorio amplio y exigente.

La conformación de la orquesta, explicó Salvador, reúne a músicos con formación sólida y compromiso con su práctica artística. EL INFORMADOR / J. Acosta

"Estamos en presencia de una orquesta mexicana. Eso creo que es algo muy importante. Todos quienes estamos aquí, de alguna manera somos mexicanos. En esta formación hemos determinado que todos aquellos que lleguen a esta orquesta no solamente tengan el alto nivel artístico y musical para conformar y para ser parte de ella, sino que además sean músicos comprometidos con su país", señaló el director.

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¿Quiénes integran la Sinfonietta de Zapopan?

La Sinfonietta de Zapopan está integrada por 35 intérpretes de todas las edades, entre quienes se encuentran músicos con trayectorias consolidadas y jóvenes que han surgido de las propias orquestas formativas del municipio . Esta mezcla generacional permite establecer un diálogo entre experiencia y renovación artística, al tiempo que garantiza la continuidad del aprendizaje musical.

El director general de Cultura de Zapopan, Christopher de Alba, destacó que la creación de esta agrupación responde a la necesidad de construir una ruta clara para quienes deciden estudiar música desde edades tempranas. La intención es que la formación artística deje de ser vista únicamente como una actividad recreativa y se consolide como una opción profesional viable. Explicó que el municipio ha trabajado en la construcción de un sistema escalonado de enseñanza musical que inicia en las escuelas de música y continúa en las orquestas infantiles y juveniles. La Sinfonietta se integra a esta estructura como un espacio profesional donde los músicos pueden desarrollar su carrera sin abandonar su comunidad.

Christopher de Alba destacó que la creación de esta agrupación responde a la necesidad de construir una ruta clara para quienes deciden estudiar música desde edades tempranas. EL INFORMADOR / J. Acosta

"Muchos de los papás dicen: 'Bueno, yo meto a estudiar a mi hijo o a mi hija música en Zapopan, pero ¿qué sigue?'. Antes se pensaba que lo hicieran como hobby. Aquí lo estamos buscando como una carrera, como algo que puede continuar y se está abriendo la puerta para todo esto ", expresó el funcionario.

Este planteamiento implica también una visión institucional orientada a la permanencia de los proyectos culturales. Las autoridades señalaron que se trabaja en mecanismos administrativos y presupuestales que permitan asegurar la continuidad de las agrupaciones musicales, independientemente de los cambios de gobierno que puedan presentarse en el futuro.

"Es un proyecto a largo plazo. Estamos a un año de cambio de gobierno. Esto lo estaremos trabajando con nuestra regidora para que se establezca como un acuerdo formal que garantice la continuidad de estas agrupaciones", dijo de Alba. "Queremos que quede establecida la proyección y, sobre todo, el presupuesto para que la siguiente administración, sea quien sea, tenga candados institucionales que impidan desaparecer los grupos artísticos. Una de las cosas que más afecta a los gobiernos municipales es la falta de continuidad de los programas. Se pierde tiempo y se pierden recursos cuando se eliminan proyectos para empezar otros nuevos".

EL INFORMADOR / J. Acosta

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"Nosotros no estamos en una situación en la que podamos permitirnos perder tiempo ni recursos. Así que haremos lo propio para asegurar la permanencia de este proyecto. También será responsabilidad de la sociedad exigir que los buenos proyectos continúen".

Un conjunto musical versátil

En el plano artístico, la Sinfonietta de Zapopan abordará repertorios que abarcan distintos periodos históricos y estilos musicales. La configuración instrumental del ensamble permite interpretar obras del repertorio clásico y romántico, así como composiciones del siglo XX y música popular adaptada para formato orquestal. El maestro Guillermo Salvador explicó que esta flexibilidad programática permitirá llevar la música a distintos públicos y espacios, desde salas de concierto hasta escuelas, colonias y comunidades del municipio .

"Las posibilidades artísticas y musicales se presentan de una manera mucho más amplia. No solamente nos vamos a limitar a un género musical. Como ha sido históricamente con los grupos artísticos de Zapopan, hacemos música popular, hacemos conciertos didácticos, hacemos conciertos masivos, hacemos todo tipo de música. Las posibilidades y la capacidad de la orquesta permiten llegar a otros espacios", indicó.

El programa inaugural de la Sinfonietta de Zapopan refleja esta diversidad estilística. La primera presentación incluirá obras representativas del repertorio europeo, así como piezas de tradición popular latinoamericana. La selección musical busca ofrecer una experiencia accesible para el público general sin renunciar a la calidad interpretativa. La apertura del concierto estará a cargo de la Danza Húngara Número 1 de Johannes Brahms, pieza que destaca por su vitalidad rítmica y su carácter festivo. A esta obra seguirá una obertura de Felix Mendelssohn y la Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev, composición que combina el lenguaje neoclásico con una escritura orquestal ágil y transparente.

El programa concluirá con dos piezas de carácter popular: el tango "La Cumparsita", en un arreglo orquestal realizado por Mariana Rosales, y un danzón, género que forma parte de la tradición musical latinoamericana. Esta combinación de estilos busca establecer un puente entre la música académica y las expresiones populares, una línea de trabajo que el municipio ha impulsado en sus agrupaciones artísticas.

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"Quiero mencionar que todos los que forman parte de esta orquesta son profesionales. Ese es un requisito importante. Son músicos que han realizado sus estudios y que son remunerados a lo largo del año", dice de Alba. "Con esta conformación, que denominamos sinfonieta —que es el paso previo a una orquesta sinfónica como tal—, ya realmente el repertorio sinfónico es el que se está abordando. Nosotros estamos muy contentos porque estamos generando el cambio a través del arte, a través de la cultura".

"Quiero destacar una cosa bien interesante. No sucede normalmente en todo México lo que está sucediendo en Zapopan. Hicimos investigación y encontramos que no hay ninguna orquesta sinfónica municipal profesional en todo México. Es decir, esta sería la única en todo el país".

"No hay ninguna orquesta sinfónica municipal profesional en todo México", destacó de Alba. EL INFORMADOR / J. Acosta

Además de su actividad en la sala de conciertos del Centro Cultural Constitución, la Sinfonietta tendrá presencia en distintos puntos del municipio. Las autoridades culturales han señalado que uno de los objetivos principales es acercar la música a comunidades que tradicionalmente han tenido menor acceso a la oferta cultural. La estrategia contempla presentaciones en espacios públicos, escuelas y colonias, así como conciertos didácticos dirigidos a niñas, niños y jóvenes. Estas actividades buscan fortalecer el vínculo entre la música y la vida comunitaria, al tiempo que fomentan el interés por el aprendizaje artístico.

La creación de la Sinfonietta de Zapopan se inscribe en un contexto más amplio de crecimiento de la infraestructura cultural en el municipio. En los últimos años, el Centro Cultural Constitución se ha consolidado como sede de múltiples agrupaciones musicales y como un espacio de formación artística para la población local. La presentación oficial de la nueva orquesta marca así un momento significativo en la evolución del proyecto cultural de Zapopan, que apuesta por la profesionalización de sus artistas y la expansión de la oferta musical en la región.

Inauguración de la Sinfonietta de Zapopan

El concierto inaugural de la Sinfonietta de Zapopan se realizará el próximo miércoles a las 20:00 horas en la sala de conciertos del Centro Cultural Constitución , recinto que abrirá sus puertas al público para escuchar por primera vez a esta nueva agrupación. Con ello, el municipio busca consolidar un modelo de desarrollo musical que combine formación, profesionalización y acceso cultural para la comunidad.

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