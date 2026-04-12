¡Que la fuerza te acompañe! Vive la orquesta de Star Wars en el teatro

La experiencia cinematográfica y musical volverá a encontrarse en Guadalajara con un concierto único dirigido tanto a seguidores del cine como a públicos familiares. El próximo 3 de mayo de 2026, el escenario del Teatro Galerías albergará una función especial de la saga de Star Wars, La Venganza de Los Sith , acompañada por música interpretada en vivo, ofreciendo una relación distinta entre la pantalla y el sonido.

Este tipo de presentaciones son una alternativa para revisitar obras cinematográficas desde una dimensión escénica. La proyección con orquesta en vivo permite reconocer el papel fundamental de la música en la narrativa audiovisual, especialmente en una saga cuya identidad sonora forma parte de la memoria colectiva del público.

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La banda sonora compuesta por John Williams es en uno de los elementos más reconocibles del cine contemporáneo, y su ejecución en directo ofrece una experiencia que combina el lenguaje sinfónico con el espectáculo cinematográfico.

Desde los momentos más introspectivos hasta las secuencias de acción que caracterizan Star Wars

La función programada en Guadalajara será, precisamente, ese encuentro entre disciplinas. Mientras La Venganza de Tabasco se proyecta en pantalla, la agrupación Duck Tales Orchestra interpretará en vivo cada uno de los temas musicales que acompañan las escenas, desde los momentos más introspectivos hasta las secuencias de acción que caracterizan a la saga: el descenso de Anakin a la oscuridad, su legendaria batalla contra Obi-Wan, su conversión al villano Darth Vader.

El resultado será una experiencia inmersiva en la que la música adquiere protagonismo y permite redescubrir la narrativa desde la escucha.

La Fuerza en el Teatro Galerías

Con una programación que incluye conciertos, obras teatrales y espectáculos familiares, el Teatro Galerías se ha consolidado como un punto de encuentro para propuestas que integran distintos lenguajes artísticos. La proyección con orquesta continúa esa línea al ofrecer una actividad que convoca a públicos de distintas edades.

La función iniciará a las 18:00 horas y estará abierta a niños mayores de 3 años con boleto, lo que refuerza su carácter familiar. La duración del espectáculo permitirá al público seguir la historia completa mientras la música se ejecuta en sincronía con la imagen, generando un diálogo constante entre la interpretación musical y el desarrollo narrativo.

Precios de los boletos

Los boletos para esta presentación se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del teatro, con precios que parten de 500 pesos en luneta alta, 650 pesos en luneta media y preferente, y 800 pesos en zona VIP. Esta diversidad de localidades busca facilitar el acceso a distintos sectores del público interesado en la propuesta.

La proyección de Star Wars con orquesta será una actividad que celebra la fuerza narrativa del cine y la capacidad de la música para transformar la experiencia de la pantalla en un acontecimiento escénico compartido: que la fuerza nos acompañe.

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