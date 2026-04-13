Tlaquepaque amplía programas sociales y apoyo a mujeres y sectores vulnerables

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, anunció el inicio de llamadas de confirmación a personas beneficiarias de los Programas de Bienestar , así como una expansión significativa en el número de apoyos sociales para este 2026.

A partir de este lunes 13 de abril, el municipio comenzará a contactar vía telefónica a quienes recientemente se incorporaron a los programas, seguido de aquellas personas que realizaron su trámite de refrendo. "Me da mucho gusto saludarles y compartirles que estaremos realizando llamadas a nuestras y nuestros beneficiarios; les pido estar muy pendientes de sus teléfonos", expresó la edil.

Incrementan apoyos a jefas de familia

Uno de los avances más destacados es la ampliación del programa dirigido a jefas de familia, "Líderes de Esperanza", que superó su meta inicial. De acuerdo con la presidenta municipal, el padrón alcanzará 7 mil 139 beneficiarias, lo que representa mil 819 espacios nuevos.

"Me siento muy feliz de decirles que superamos la meta para apoyar a más mujeres jefas de familia", afirmó Laura Imelda.

Las beneficiarias recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, depositados a través de tarjeta. Además, la edil destacó que este año se incrementará la frecuencia de los apoyos.

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"En 2025 tuvimos cuatro dispersiones, pero en este 2026 aumentamos a cinco bimestres, comenzando desde marzo-abril, porque nuestro compromiso es que el bienestar llegue a más familias y de manera más constante", señaló.

Programas a sectores vulnerables

En materia de inclusión, el programa "Bienestar Incluyente" beneficiará a cerca de 2 mil 480 personas con discapacidad permanente , quienes recibirán cinco depósitos de 2 mil 500 pesos.

"Bienestar es la piedra angular de nuestra política social en el municipio, y es el proyecto que nos identifica como un gobierno auténticamente de la 4T, por eso hemos hecho un gran esfuerzo presupuestal a fin de que todos los programas crezcan en su padrón de personas beneficiarias", subrayó.

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Asimismo, mediante el programa "Raíces de Esperanza", se otorgará un apoyo único de 18 mil pesos a 349 artesanas y artesanos del municipio.

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La alcaldesa también confirmó la continuidad del programa de mochilas con útiles escolares.

"Es muy importante que no se dejen engañar: en Tlaquepaque sí hubo mochilas con útiles el año pasado y también habrá este año", enfatizó.

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Informó que las personas de nuevo ingreso serán convocadas para recoger su tarjeta del programa Bienestar Tlaquepaque el próximo 24 de abril a las 5 de la tarde en la explanada municipal.

"Te esperamos aquí en Tlaquepaque, donde la magia se convierte en bienestar para las personas", concluyó.

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