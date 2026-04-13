El exjugador de Chivas de Guadalajara, Omar "N", permanecerá en prisión preventiva durante su proceso penal por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad luego de que un juez rechazara la solicitud de que pudiera continuar dicho litigio en libertad.

Luego de esto, ¿qué sigue en el proceso penal de Omar "N", recluido en el Penal de Puente Grande, Jalisco?

Omar "N" seguirá su proceso encarcelado

La defensa legal del exdelantero había solicitado que enfrentara el procedimiento fuera de prisión, pero la petición fue rechazada por las autoridades competentes, quienes además ratificaron la prisión preventiva oficiosa.

Con esta resolución, Omar "N" seguirá privado de su libertad mientras se desahogan las etapas judiciales correspondientes.

Desde el pasado mes de noviembre de 2025, la defensa del exjugador de futbol solicitó a las autoridades encargadas del caso la ampliación del término de la investigación complementaria , según lo declaró José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

El presidente del Supremo Tribunal dijo que, por ley, el plazo máximo para recabar información para este tipo de juicios es de seis meses .

"Normalmente, en la primera audiencia, cuando se dicta la vinculación, el juez determina un plazo de acuerdo con lo que las partes le proponen, pero puede prorrogarse, es decir, puede irse ampliando sin que exceda del plazo de seis meses ", advirtió.

El presidente explicó que la defensa pidió dos meses más para recabar información y pruebas, y deberá contar a los tribunales si concluyó con todo lo que requiere para preparar su juicio; en caso de que no acabe, es posible justificar al juez que aún falta tiempo para preparar y recopilar pruebas .

¿Qué pruebas hay en contra de Omar "N"?

La Fiscalía de Jalisco, a través de un boletín, declaró que el Ministerio Público integró la carpeta con datos de prueba que motivaban la existencia de un delito tipificado como abuso sexual infantil. Además, solicitó la orden de aprehensión que se cumplimentó el pasado 4 de octubre de 2025.

La carpeta de investigación que sostiene las acusaciones de la denuncia contiene:

La declaración de la menor.

La declaración de la madre.

Un dictamen psicológico favorable para la víctima.

Un video grabado por la víctima .

42 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde Omar "N" le enviaba mensajes condicionantes a la víctima como "si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá", "me voy a enojar", etc.

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