Abril marca la vuelta de los Martes Musicales y Miércoles Literarios

La Secretaría de Cultura reactivará durante abril dos de sus programas más representativos: Martes Musicales y Miércoles Literarios, ciclos que buscan acercar al público a la música de cámara y a la creación literaria mediante actividades gratuitas en distintos recintos culturales de la ciudad.

Los conciertos de Martes Musicales se llevarán a cabo en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, mientras que los encuentros de Miércoles Literarios tendrán como sede la biblioteca del Edificio Arroniz. Ambos programas reunirán a músicos, escritores, ilustradores y especialistas con trayectoria consolidada.

Con más de cinco décadas de historia -sus orígenes se remontan a 1973-, los Martes Musicales se han consolidado como uno de los principales espacios para la difusión de la música académica en Guadalajara. Las presentaciones están programadas para los días 14, 21 y 28 de abril, a las 19:30 horas.

La apertura del ciclo, el 14 de abril, estará a cargo del Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Integrado por músicos de alto nivel, el grupo combina repertorio universal con obras de compositores mexicanos y jaliscienses, además de promover la equidad de género en la música.

El 21 de abril se presentará Ars Antiqua, conjunto fundado en 1977 y dirigido por Eduardo Arámbula. Dedicado a la investigación e interpretación de música antigua y barroca, el grupo cuenta con seis producciones discográficas y presentaciones tanto en México como en el extranjero, lo que lo posiciona como referente nacional en este repertorio.

El cierre del ciclo, el 28 de abril, estará a cargo de la pianista Catherine Andrea Mendoza González, de 11 años. A su corta edad, ha obtenido reconocimientos en concursos nacionales y latinoamericanos, destacando por su técnica y madurez interpretativa, desarrolladas bajo la guía del maestro Pablo Haro Legaspi en la academia Danubio Azul.

Por su parte, Miércoles Literarios centrará su programación en el libro como herramienta para fomentar la imaginación y el diálogo entre lectores, en el contexto del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se conmemora el 23 de abril.

Las sesiones se realizarán los días 15, 22 y 29 de abril, a las 19:00 horas. El ciclo iniciará con la escritora Cecilia Magaña, quien ofrecerá la lectura en voz alta “Entre lo cotidiano y lo siniestro”, una selección de textos que exploran las tensiones presentes en su obra narrativa.

El 22 de abril participará Alberto Ruy Sánchez, reconocido poeta, narrador y ensayista, cuya obra ha sido traducida a diversos idiomas y galardonada a nivel internacional. Su intervención se centrará en una celebración en torno al libro y su papel en la cultura contemporánea.

El programa concluirá el 29 de abril con el taller “Historias que pudieron ser: laboratorio de finales alternativos”, impartido por el autor e ilustrador José Cruz. La actividad está dirigida a adolescentes y adultos interesados en experimentar con la escritura creativa a partir de relatos.

Cita con el sonido y las letras

Martes Musicales en la Sala Higinio Ruvalcaba (Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara), 19:30 horas. Entrada libre.

14 de abril: Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. 21 de abril: Ars Antiqua.

Ars Antiqua. 28 de abril: Catherine Andrea Mendoza González, piano.



Miércoles Literarios (Zaragoza 224, colonia Centro). 19:00 horas, entrada libre.

15 de abril: Cecilia Magaña: entre lo cotidiano y lo siniestro. Lectura de obra narrativa en voz de su autora.

Cecilia Magaña: entre lo cotidiano y lo siniestro. Lectura de obra narrativa en voz de su autora. 22 de abril: Celebración en torno al libro con Alberto Ruy Sánchez.

Celebración en torno al libro con Alberto Ruy Sánchez. 29 de abril: Taller de escritura para adolescentes y adultos. Imparte: José Cruz.

CT