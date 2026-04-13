Tlajomulco concreta convenio para recuperación de vivienda

El Gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga informó que se concretó la firma del convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) coordinación con la Federación para la estrategia de recuperación de vivienda presentada a nivel nacional.

De acuerdo con el municipio, el acuerdo sienta las bases para la implementación del Plan de Recuperación de Vivienda en el municipio, que está alineado a una política pública integral que busca atender el rezago habitacional y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez, destacó que este esfuerzo es resultado de la coordinación entre los tres niveles de Gobierno y busca posicionar a Tlajomulco como referente en la materia.

"Pronto Tlajomulco iniciará la recuperación de vivienda y estoy seguro de que seremos un referente en el país de cómo, sumando esfuerzos y trabajando en equipo, podemos lograr este objetivo tan importante: ofrecer viviendas sociales, accesibles y económicas para las y los ciudadanos".

De acuerdo con el coordinador general de Gestión del Territorio, René Caro, mediante este convenio el INFONAVIT comparte la información de las viviendas que cumplen con los requisitos para su recuperación, lo que permite al municipio realizar revisiones técnicas específicas, vivienda por vivienda, y avanzar en un proceso estructurado en tres etapas.

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Plan Integral de Recuperación de Vivienda en Tlajomulco

El Plan Integral de Recuperación de Vivienda del municipio contempla una meta de recuperar hasta 10 mil viviendas a largo plazo, con una primera etapa estimada en alrededor de mil viviendas, lo que permitirá avanzar de manera progresiva en la reactivación del tejido urbano y social del municipio.

La primera etapa contempla la intervención jurídica para la recuperación de las propiedades; en una segunda fase se realiza la rehabilitación de los inmuebles; y, finalmente, se integra un padrón de personas interesadas en adquirir estas viviendas.

La estrategia se desarrolla en tres fases: recuperación jurídica, rehabilitación de inmuebles y conformación de padrón de beneficiarios.

La recuperación de vivienda busca reactivar el tejido social y urbano, así como ampliar la oferta de vivienda accesible para las familias.

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