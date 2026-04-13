Lunes, 13 de Abril 2026

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El Día Internacional de la Danza se vive en escena

El Foro de Arte y Cultura será la sede de un programa especial, el cual busca fortalecer los procesos creativos de la comunidad artística y acercar la danza a nuevos públicos

Por: El Informador

“Los amorosos”, propuesta que se presentará el próximo sábado 18 de abril, la cual está inspirada en un poema de Jaime Sabines. ESPECIAL

“Los amorosos”, propuesta que se presentará el próximo sábado 18 de abril, la cual está inspirada en un poema de Jaime Sabines. ESPECIAL

La Secretaría de Cultura celebrará el Día Internacional de la Danza -que se conmemora el 29 de abril- con un programa especial que reunirá a creadoras, creadores y agrupaciones locales en dos funciones que buscan mostrar la diversidad de la escena dancística en el estado.

Las presentaciones se realizarán el sábado 18 de abril a las 16:00 horas y el domingo 19 a las 12:00 horas en el Foro de Arte y Cultura. En total, el público podrá disfrutar de 16 piezas coreográficas interpretadas por artistas emergentes y consolidados.

El programa incluye solos y montajes grupales que recorren distintos lenguajes escénicos, desde danza contemporánea y ballet clásico hasta flamenco, tango y fusiones urbanas. Las obras abordan temas como el amor, la identidad, la libertad, la transformación personal y problemáticas sociales actuales.

La función del sábado estará enfocada principalmente en la danza contemporánea y la exploración escénica. Participarán artistas y compañías como Cynthia Sepúlveda y Pablo Soto, Adolfo Galván, Rafael Carlín y Compañía, Cuerpos en Acción, Ajna Danza Contemporánea, la Academia de Doris Topete y el Taller Coreográfico UGD, entre otros.

Las propuestas de esta jornada exploran el cuerpo como espacio de expresión y reflexión. Destacan piezas inspiradas en la literatura, como “Los amorosos”, basada en el poema de Jaime Sabines, así como montajes que dialogan con emociones humanas y contextos sociales desde el movimiento.

Por su parte, la función del domingo ofrecerá una programación más diversa en estilos, con obras que van del ballet clásico y el flamenco a las danzas urbanas y contemporáneas.

En esta jornada participarán agrupaciones como Joven Ballet HH, Zambra Flamenco, Proyecto Alterno, Black & Gold Centro de Danza, la Escuela de Artes PALCCO y la Academia de Danza Yesica Monroy, además de artistas como Violeta Rivera y el colectivo De Abajo Pa’ Rriba.

El programa incluirá fragmentos de repertorio clásico, como la suite de “El Corsario”, junto con propuestas contemporáneas como Brochazos entre bailarines, inspirada en la vida y obra del pintor Vincent van Gogh.

Con estas actividades, la Secretaría de Cultura busca fortalecer los procesos creativos de la comunidad artística y acercar la danza a nuevos públicos, reconociendo al movimiento como una forma de expresión que conecta sensibilidades, historias y territorios.

Espectáculo por el Día Internacional de la Danza

  • Sábado 18 de abril, 16:00 horas
  • Domingo 19 de abril, 12:00 horas
  • Foro de Arte y Cultura (Alcalde 1451, Guadalajara)
  • Entrada general: $100

CT

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