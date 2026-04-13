La Secretaría de Cultura celebrará el Día Internacional de la Danza -que se conmemora el 29 de abril- con un programa especial que reunirá a creadoras, creadores y agrupaciones locales en dos funciones que buscan mostrar la diversidad de la escena dancística en el estado.

Las presentaciones se realizarán el sábado 18 de abril a las 16:00 horas y el domingo 19 a las 12:00 horas en el Foro de Arte y Cultura. En total, el público podrá disfrutar de 16 piezas coreográficas interpretadas por artistas emergentes y consolidados.

El programa incluye solos y montajes grupales que recorren distintos lenguajes escénicos, desde danza contemporánea y ballet clásico hasta flamenco, tango y fusiones urbanas. Las obras abordan temas como el amor, la identidad, la libertad, la transformación personal y problemáticas sociales actuales.

La función del sábado estará enfocada principalmente en la danza contemporánea y la exploración escénica. Participarán artistas y compañías como Cynthia Sepúlveda y Pablo Soto, Adolfo Galván, Rafael Carlín y Compañía, Cuerpos en Acción, Ajna Danza Contemporánea, la Academia de Doris Topete y el Taller Coreográfico UGD, entre otros.

Las propuestas de esta jornada exploran el cuerpo como espacio de expresión y reflexión. Destacan piezas inspiradas en la literatura, como “Los amorosos”, basada en el poema de Jaime Sabines, así como montajes que dialogan con emociones humanas y contextos sociales desde el movimiento.

Por su parte, la función del domingo ofrecerá una programación más diversa en estilos, con obras que van del ballet clásico y el flamenco a las danzas urbanas y contemporáneas.

En esta jornada participarán agrupaciones como Joven Ballet HH, Zambra Flamenco, Proyecto Alterno, Black & Gold Centro de Danza, la Escuela de Artes PALCCO y la Academia de Danza Yesica Monroy, además de artistas como Violeta Rivera y el colectivo De Abajo Pa’ Rriba.

El programa incluirá fragmentos de repertorio clásico, como la suite de “El Corsario”, junto con propuestas contemporáneas como Brochazos entre bailarines, inspirada en la vida y obra del pintor Vincent van Gogh.

Con estas actividades, la Secretaría de Cultura busca fortalecer los procesos creativos de la comunidad artística y acercar la danza a nuevos públicos, reconociendo al movimiento como una forma de expresión que conecta sensibilidades, historias y territorios.

Espectáculo por el Día Internacional de la Danza

Sábado 18 de abril, 16:00 horas

Domingo 19 de abril, 12:00 horas

Foro de Arte y Cultura (Alcalde 1451, Guadalajara)

Entrada general: $100

CT