Siapa concluye limpieza y desazolve de sifones bajo la Línea 2

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó de la conclusión de los trabajos de limpieza y desazolve de 11 sifones ubicados bajo la Línea 2 del Tren ligero.

Dicha acción forma parte de los trabajos prioritarios del Plan Preventivo Anual 2026 y que buscan garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica para evitar complicaciones en el flujo adecuado del agua pluvial, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

El SIAPA informó que se extrajeron 985 metros cúbicos de material, principalmente de azolve, residuos sólidos y sedimentos acumulados.

El personal especializado del organismo siguió estrictos protocolos de seguridad y prevención, incluyendo un cuadro general de vacunas y revisión de signos vitales antes y durante la incursión en los sifones, según se informó en un comunicado.

De igual manera, de forma permanente, se realizó el monitoreo de atmósferas confinadas (concentración de gases); uso de equipo de protección personal como botas plásticas con plantilla de kevlar, trajes Tyvek, guantes, mascarilla y casco; y el uso de líneas de vida con supervisión permanente, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las cuadrillas que ingresan a esta infraestructura subterránea.

El Plan Preventivo Anual 2026 continúa activo, como parte de él, en días pasados se concluyó la limpieza de la presa las Pintas y del vaso regulador Revolución.

También se mantienen acciones permanentes de mantenimiento y desazolve en siete canales pluviales urbanos, vasos reguladores, 31 cárcamos, 47 pasos a desnivel y 19 mil 500 bocas de tormenta, como parte de una estrategia integral para anticiparse a contingencias y proteger a la ciudad durante el próximo temporal de lluvias.

EI SIAPA hace un llamado de corresponsabilidad a la ciudadanía para no tirar basura en las calles y para disponer de manera responsable los residuos y así, evitar la obstrucción de infraestructura, que eventualmente pueda derivar en inundaciones en la ciudad.

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AO

