Día Internacional de los Museos: 5 "estados museísticos" para hacer un viaje cultural

México celebra el Día Internacional de los Museos este 18 de mayo con una oferta superior a los mil 700 espacios dedicados al arte, la historia y la ciencia. Instituciones culturales, viajeros y habitantes locales organizan recorridos especiales durante esta jornada para redescubrir el patrimonio nacional.

El Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura documenta que cinco entidades federativas concentran la mayor cantidad de estos recintos, un dato que facilita la planificación de viajes temáticos llenos de aprendizaje. Esta fecha representa una oportunidad excelente para recorrer las salas de exposición que resguardan la identidad del país.

La distribución de estos centros de conocimiento muestra una clara tendencia hacia el centro y occidente del territorio nacional. Los datos oficiales posicionan a la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla como los líderes en este rubro. Juntos, estos cinco "estados museísticos" suman cientos de opciones que abarcan desde zonas arqueológicas hasta galerías de arte contemporáneo. Los viajeros tienen a su disposición un abanico de posibilidades para armar itinerarios que se ajusten a sus intereses particulares.

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pago para la tercera semana de mayo

¿Por qué celebramos a los museos?

El Consejo Internacional de Museos instauró esta conmemoración global en 1977 para destacar el valor de estos recintos en el desarrollo social. Este 2026, la organización estableció el lema "Museos uniendo un mundo dividido", un mensaje que responde a la necesidad actual de fomentar el respeto entre distintas culturas. Los eventos de los últimos años a nivel global evidenciaron fracturas sociales, por lo que las instituciones culturales asumieron el reto de abrir conversaciones y construir comunidades más incluyentes. La iniciativa busca transformar las galerías en foros de diálogo activo, y deja atrás la visión tradicional de simples bodegas de objetos antiguos.

¿Cuáles son los estados de México con más museos?

Ciudad de México

La Ciudad de México encabeza la lista nacional con 194 museos, un volumen que la consolida como una de las capitales con mayor riqueza cultural en el mundo. Tan solo la alcaldía Cuauhtémoc alberga 95 de estos recintos, un factor que permite a los visitantes recorrer múltiples exposiciones en un solo día.

Destacan gigantes de renombre internacional como el Museo Nacional de Antropología, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Frida Kahlo, el Templo Mayor y el Museo Soumaya. Esta concentración de arte e historia atrae a millones de turistas nacionales y extranjeros cada año.

Estado de México

El Estado de México ocupa la segunda posición con 111 espacios que operan de forma estratégica en su territorio. La ciudad de Toluca concentra 28 de estos centros, mientras que los 83 restantes enriquecen la oferta de los demás municipios mexiquenses.

El Museo Nacional del Virreinato, en el Pueblo Mágico de Tepotzotlán, brilla como uno de los destinos favoritos por su imponente arquitectura y su colección de arte sacro. La suma de la capital del país y el territorio mexiquense supera los 300 museos, y forma una zona metropolitana de incalculable valor histórico.

No te pierdas: Inapam: Qué hacer para recibir aguinaldo si tienes la credencial de adulto mayor

Jalisco

Jalisco se posiciona en el tercer lugar nacional con 109 museos, reflejo del dinamismo artístico que caracteriza a nuestra región. Guadalajara aporta 25 espacios de gran valor a esta lista, entre los que sobresalen el Museo Regional de Guadalajara, el Museo de las Artes y el imponente Hospicio Cabañas. Este último recinto, que destaca por su arquitectura neoclásica y los murales de José Clemente Orozco, representa una parada imperdible para cualquier amante del arte. La red museística jalisciense demuestra el compromiso del estado con la preservación y difusión de sus raíces.

Veracruz y Puebla

Veracruz y Puebla completan este quinteto cultural con 92 y 91 museos en sus respectivos territorios. El estado poblano resalta por una escena que transita desde la historia virreinal hasta propuestas modernas, con 38 recintos que abren sus puertas solo en la capital. Espacios como el Museo Amparo, poseedor de una vasta colección prehispánica, y el Museo Internacional del Barroco, que reinterpreta este estilo con una mirada actual, elevan el nivel de la oferta local. Ambas entidades ofrecen alternativas que rescatan las tradiciones y la vida cotidiana de sus habitantes.

Cómo planear tu ruta cultural

Organizar un viaje enfocado en la exploración de estos recintos requiere una planificación inteligente para aprovechar el tiempo al máximo. Los expertos en turismo recomiendan seleccionar una zona geográfica específica y trazar una ruta que incluya tres o cuatro paradas por día. Revisar los horarios de operación y adquirir los boletos en las plataformas digitales oficiales evita contratiempos en las puertas de acceso. Muchos de estos centros ofrecen entrada libre los domingos para los ciudadanos mexicanos, un beneficio ideal para quienes viajan con un presupuesto ajustado.

El Día Internacional de los Museos invita a salir de la rutina y mirar nuestro entorno con ojos curiosos. Ya sea que decidas explorar las calles de Guadalajara, caminar por el centro histórico de Puebla o maravillarte en la Ciudad de México, cada sala de exposición tiene una historia lista para contarse. Apoyar a estas instituciones mediante la visita presencial garantiza la conservación del patrimonio para las futuras generaciones. Prepara tu itinerario, elige tu destino y sumérgete en la riqueza cultural que México tiene para ofrecer.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

Lee también: CRT reitera consecuencias de no cumplir con el registro de telefonía móvil

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

