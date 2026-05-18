El peso mexicano arranca la semana con estabilidad frente al dólar estadounidense, ya que este lunes 18 de mayo registra una ligera apreciación.

De acuerdo con datos recientes del mercado cambiario recopilados por el portal financiero Bloomberg, cerca de las 7:25 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.3363 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.02% de la moneda nacional.

En las últimas horas, el tipo de cambio se ha movido en un rango de 17.3069 y 17.3706 pesos por dólar. Durante la tarde y la noche de ayer, el peso enfrentó presión; sin embargo, esta mañana recupera terreno frente al billete verde.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un indicador de 17.3477 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy.

El valor del peso mexicano sigue siendo influido por factores globales, como la atención del mercado a la evolución de la inflación en Estados Unidos y el conflicto en Medio Oriente que eleva los precios del petróleo.

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: Calendario oficial de pago para la tercera semana de mayo

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 18 DE MAYO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.15 18.00 Banorte 15.95 17.70 BBVA 16.43 17.57 Banamex 16.78 17.74

¿Cuáles son las mejores opciones para comprar y vender dólares hoy?

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex (16.78), ya que es el banco que más pesos paga por unidad. En tanto, la mejor opción para adquirirlos es BBVA (17.57), ya que ofrece el precio de venta más bajo.

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, si se requiere para alguna operación financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Lee también: CRT reitera consecuencias de no cumplir con el registro de telefonía móvil

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB