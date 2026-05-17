Diez años de Estudio Teorema

Lo que comenzó como una casa desocupada en la colonia del Fresno terminó por convertirse en uno de los espacios independientes más inquietos de la escena contemporánea en Guadalajara. A una década de haber iniciado su programa de residencias artísticas, Estudio Teorema —ubicado en Calle Plátano, 1421— celebra su trayectoria con nuevas funciones de “Ritual para descomponerse (y volver a mirar)”, una pieza que explora los límites del deseo, la vulnerabilidad y las adicciones. La obra marca también una nueva etapa para el proyecto encabezado por Fernando García.

En entrevista con EL INFORMADOR, el productor, programador cultural y director de Estudio Teorema reconoció que el aniversario llegó casi de manera inesperada: “La verdad es que me di cuenta que cumplimos 10 años casi de chiripa. Fue algo que descubrimos mientras estábamos planeando las residencias de IBERESCENA… Y, sí, fue un balde de agua fría. Me puso muy contento, pero también nervioso, porque después de 10 años dices: ‘Esto ya es un compromiso’”.

La celebración coincide con un momento decisivo para el espacio independiente. Además de las funciones de “Ritual para descomponerse (y volver a mirar)” —que se presentará el 22 y 23 de mayo en Oteart Laboratorio Escénico, localizado en Calle Independencia 1143, Col. Americana, Zona Centro de Guadalajara—, Estudio Teorema fue beneficiado este año por IBERESCENA con el proyecto Programa de Residencias en Artes Vivas 2026: combativas y fisurantes, iniciativa que permitirá realizar residencias presenciales para artistas y colectivos disidentes e iberoamericanos en Guadalajara.

Para García, el reconocimiento confirma la importancia de los espacios autónomos en el desarrollo de nuevas formas de creación escénica.

“Para nosotros, producir no es solamente resolver una obra: es construir las condiciones para que una pregunta pueda existir en el tiempo. ‘Ritual para descomponerse’ condensa una década de aprendizajes sobre residencia, acompañamiento y riesgo. Llegar a escena con una producción propia y abrir al mismo tiempo una nueva etapa internacional con IBERESCENA nos permite afirmar que desde Guadalajara también se están imaginando otras formas de producir artes vivas”.

Aunque hoy el proyecto mantiene vínculos con festivales, museos y plataformas nacionales e internacionales, sus orígenes fueron mucho más íntimos. García recordó que todo nació cuando regresó a Guadalajara después de estudiar fuera del país y encontró una vieja casa familiar abandonada en la colonia del Fresno.

A diez años de su programa de residencias, Estudio Teorema celebra una década de exploración escénica. CORTESÍA

La transformación llegó en 2016, cuando coincidieron distintas iniciativas culturales en la zona, entre ellas Plataforma Fresno, impulsada junto al Museo de Arte Raúl Anguiano. Paralelamente, el colectivo Arrogante Albino buscaba un lugar para desarrollar procesos creativos. Ahí surgió la idea de convertir el espacio en una sede para residencias artísticas.

“Fue un momento muy bonito porque fue un momento semilla para varios proyectos y también de reconocimiento para los agentes culturales de la Colonia del Fresno. Ahí conocimos vecinos, colectivos, otras iniciativas comunitarias. Todo eso terminó construyendo la identidad que tiene ahora Estudio Teorema”.

Desde entonces, el espacio ha acompañado más de 20 procesos entre laboratorios, montajes, acciones performáticas y proyectos de investigación escénica. La pandemia incluso obligó a replantear el modelo con residencias y presentaciones virtuales, experiencia que terminó ampliando las posibilidades del proyecto.

Ahora, esa evolución desemboca en la primera producción realizada completamente desde Estudio Teorema: “Ritual para descomponerse (y volver a mirar)”, obra creada por David Arellano y producida por García.

La pieza “sigue a tres personajes atrapados en una especie de ciclo eterno dentro de un lugar de encuentros”, indicó Fernando. Un punto importante es que la puesta en escena evita emitir un juicio moral —“esto está mal”— y, en cambio, apuesta por la confrontación y la observación crítica: “Es una realidad que existe y hay que verla con otros ojos”. Sin duda, el montaje apuesta por una experiencia inmersiva y multidisciplinaria.

De hecho, García aseguró que el lenguaje visual y sonoro es parte esencial del montaje: “Yo les digo que no es una pieza para débiles. Tiene un soundtrack increíble, si les gusta la música tecno y contemporánea les va a encantar. Además, hay muchísimo talento involucrado: desde la escenografía de Aldo Coronel hasta la música de Luciano Sánchez Sotos. Queríamos que la experiencia estética fuera muy poderosa”.

“Ritual para descomponerse”. Una obra que cruza performance, música, cuerpo y experimentación visual. CORTESÍA

El elenco está integrado por Alejandro Mendicuti, Héctor Jiménez Castillo y Emiliano González. Los dos primeros son fundadores del colectivo Arrogante Albino, agrupación reconocida dentro de la escena del performance contemporáneo, mientras que González representa la nueva generación de creadores escénicos.

“Emiliano tiene apenas 23 años, pero su capacidad escénica y actoral es increíble. Es una joven promesa y estamos muy contentos con el equipo que se reunió”.

La primera temporada de la obra, presentada en 2025, agotó localidades en sus dos funciones. La respuesta del público, admitió García, fue tan diversa como la propia propuesta: “Tuvimos gente que salió muy confundida y gente que salió muy emocionada. También hubo personas que no conectaron para nada y dijeron: ‘La neta, no le entendí’. Pero justamente eso nos interesa: provocar algo”.

Parte de la reacción tuvo que ver con el choque entre la crudeza del tema y la belleza visual de la puesta en escena: “Mucha gente decía: La pieza confronta un tema muy tabú, pero al mismo tiempo lo hace desde una experiencia estética muy hermosa y eso descoloca al espectador”.

Esa incomodidad, aseguró García, es precisamente uno de los objetivos de Estudio Teorema: apostar por propuestas que se salgan de la norma.

“Nosotros decimos que somos los raros de la cuadra. Y decir eso en la colonia del Fresno ya es mucho. Siempre buscamos traer iniciativas frescas, propuestas contemporáneas que crucen líneas y que no se queden solamente en lo convencional”, finalizó.