La OFJ toma el Santander

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) apostará este verano por una temporada que mezcla repertorio clásico, cine, danza y música iberoamericana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Entre el 14 de junio y el 12 de julio, la agrupación ofrecerá seis conciertos y funciones especiales en un ciclo que, además de ampliar su oferta artística, buscará colocarse como una opción cultural para quienes visiten Guadalajara durante el periodo mundialista.

La Segunda Temporada 2026 reunirá 21 obras distribuidas en cinco programas bajo la dirección artística de José Luis Castillo, quien ha planteado una programación que transita entre compositores emblemáticos, colaboraciones escénicas y guiños a nuevos públicos.

La sede completa del ciclo será el Conjunto Santander, una decisión que también responde al movimiento esperado en el Centro Histórico por eventos masivos y a la intención de fortalecer otros circuitos culturales en la ciudad.

El arranque será el domingo 14 de junio con Música de cuerdas para cine, un programa que reunirá a la OFJ con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba. La propuesta pondrá el foco en partituras asociadas con el imaginario cinematográfico, como las suites de “Psicosis” y “Fahrenheit 451”, de Bernard Herrmann, además de piezas como la “Fantasía sobre un tema” de Thomas Tallis, de Ralph Vaughan Williams; el célebre “Adagietto” de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler y el “Intermezzo de Cavalleria rusticana”, de Pietro Mascagni.

Uno de los momentos más significativos llegará el 21 de junio con el concierto de despedida del Cuarteto Latinoamericano, agrupación referente de la música de cámara en México. Bajo la dirección invitada de Fernando Valcárcel, el ensamble compartirá escenario con la OFJ para interpretar “Kachampa”, de Theodoro Valcárcel; “Las cuatro estaciones porteñas”, de Astor Piazzolla, y la “Sinfonía número 5”, de Dmitri Shostakovich.

La temporada también abrirá espacio al cruce entre música y escena con “Giselle, las que no volvieron”, propuesta realizada junto con el Taller Coreográfico de la UNAM que tendrá funciones el 25 y 28 de junio. Inspirada en el ballet clásico “Giselle”, la puesta ofrecerá una reinterpretación contemporánea con dirección artística de Irina Marcano y coreografía de Melva Olivas, mientras Castillo estará al frente de la orquesta.

El domingo 5 de julio llegará “Concierto de campeones”, programa que dialogará con el ambiente futbolístico a partir de autores ligados a distintos países participantes del Mundial. Bajo la batuta de Guillermo Salvador, la OFJ interpretará piezas de Johannes Brahms, Heitor Villa-Lobos, Edward Elgar y Alberto Ginastera, entre otros.

La temporada concluirá el 12 de julio con “Amor brujo”, dedicado a la obra de Manuel de Falla. El programa incluirá suites de “El sombrero de tres picos”, “Siete canciones populares españolas” y “El amor brujo”, con la participación de la mezzosoprano Guadalupe Paz.

Además de los conciertos, la Filarmónica mantendrá sus ensayos abiertos gratuitos cada viernes de temporada, del 12 de junio al 10 de julio, como parte de una estrategia para acercar la música sinfónica a públicos más amplios.

Los boletos ya se encuentran disponibles en taquillas del Conjunto Santander y en línea, con precios que van de 200 a 500 pesos, además de localidades especiales.

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ESPECIAL

Disfruta de “Titizé”

“Titizé” es un espectáculo de circo, danza y teatro creado y dirigido por Daniele Finzi Pasca, reconocido por su trabajo como director escénico en Cirque du Soleil. A través del clown, la acrobacia, el movimiento y máquinas escénicas, once intérpretes construyen un montaje que mezcla tradición e innovación, invitando al espectador a un viaje sensorial lleno de asombro y emoción. Las funciones son el 21 de mayo, a las 20:30 hora; el 22 de mayo, a las 20:30 horas; el 23 de mayo, a las 13:00 y 19:30 horas; y el 24 de mayo, a las 12:30 y 17:00 horas. Todas las presentaciones serán en la Sala 2 de Conjunto Santander.

AFP

Marc Martel: One vision of Queen

El cantante canadiense Marc Martel, que prestó su voz para la cinta “Bohemian Rhapsody” y sorprende por su similitud con Freddie Mercury, regresa a México con “One Vision of Queen”.

Este espectáculo rinde homenaje a la legendaria banda con una producción que recrea su esencia y energía.

El repertorio incluye éxitos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now”, “Radio Ga Ga” y “We Are The Champions”, ofreciendo una experiencia única para los amantes del rock.

El encuentro es hoy, a las 18:00 horas, en la Sala Plácido Domingo.