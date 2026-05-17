La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) presentó su informe más reciente sobre el avance en la vinculación de celulares con la identidad de sus usuarios por medio de la Clave Única de Registro de Población (CURP). En este documento, la CRT reitera el llamado a cumplir con el registro de telefonía móvil y advierte consecuencias para los ciudadanos que evadan esta disposición oficial.

Las autoridades federales establecieron un plazo definitivo para completar el proceso, el cual busca mejorar la seguridad de las telecomunicaciones en todo el territorio mexicano.

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¿Cuántos mexicanos ya realizaron el registro de telefonía móvil?

De acuerdo con los datos publicados, el número de líneas celulares registradas asciende a 48 millones. Esta cifra representa un avance en la estrategia de control de las comunicaciones; sin embargo, un gran porcentaje de dispositivos aún opera fuera de los padrones. Por este motivo, el organismo regulador mantiene campañas informativas constantes para exhortar a la población a regularizar sus equipos.

El trámite es de carácter obligatorio para todas las personas físicas y morales con líneas activas en el país. Los usuarios deben proporcionar información de identidad básica y vincularla con el número de su tarjeta SIM.

Las empresas operadoras de telecomunicaciones colaboran con el gobierno federal para facilitar el acceso a las plataformas de inscripción. Este esfuerzo conjunto pretende reducir los delitos de extorsión y fraude mediante el uso del anonimato.

CRT advierte consecuencias por omitir el registro de telefonía móvil

Quienes ignoren la normativa enfrentarán distintas consecuencias en su conectividad. Las compañías telefónicas tienen la instrucción de bloquear las líneas no verificadas una vez que concluya el periodo proporcionado por las autoridades. Esta acción inhabilitará la capacidad de realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar datos móviles en los equipos irregulares.

Para completar el proceso, los ciudadanos cuentan con diversas alternativas digitales y presenciales. Los sitios web de las operadoras telefónicas habilitaron secciones específicas donde los clientes pueden validar su identidad en pocos minutos. Asimismo, las sucursales físicas de las compañías ofrecen asistencia directa a las personas con dificultades tecnológicas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

