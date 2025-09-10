Localizan a menor extraviado en Guadalajara, viajaba solo en un camión

La tarde de este miércoles oficiales de la Policía Vial, adscritos a la Secretaría de Seguridad Jalisco localizaron y resguardaron a un menor de edad extraviado, quien viajaba solo en una unidad del transporte público en la Colonia Álamo Industrial, en Guadalajara.

La Secretaría de Seguridad señaló que fue durante su recorrido cuando los agentes, que circulaban por Calzada Lázaro Cárdenas y Tolva, como parte del dispositivo vial para agilizar y gestionar el tránsito en la zona, que fueron abordados por un conductor de la Ruta 643, quien les dijo que a bordo de la unidad que conducía iba un niño sin compañía, al parecer perdido.

El conductor creyó que el menor habría abordado el camión junto con, quien aparentaba ser su madre, en la colonia Polanco de Guadalajara. Sin embargo, tras un recorrido de al menos ocho kilómetros del derrotero, se percató que iba solo, por lo que solicitó apoyo a los agentes viales.

"Ante esto, los elementos viales conversaron con el niño, quien dijo que había salido a comprar un helado y terminó abordando la unidad por error", señaló la Secretaría de Seguridad, sin que se tengan detalles de cómo terminó solo a bordo de la unidad o dónde se encontraban sus padres.

Como parte del protocolo de atención y seguimiento, policías viales solicitaron el apoyo del grupo especializado Código Violeta de la Secretaría de Seguridad, quienes resguardaron al menor y a su vez notificaron a un agente del Ministerio Público, señaló la Secretaría.

Añadió que más tarde los papás del menor fueron localizados, procediendo a realizar el proceso conforme a protocolo para la entrega del menor.

