Beca Rita Cetina: ¿Cómo consultar el estatus de tu registro?

La Beca Rita Cetina es un apoyo monetario bimestral que se otorga a las familias con miembros estudiantes de educación básica, con el propósito de reducir la carga económica de los padres y evitar que los menores abandonen los estudios por falta de recursos.

Te puede interesar: Sheinbaum presenta Paquete Económico con enfoque humanista

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el nuevo registro para formar parte del programa social comenzará el próximo 15 de septiembre , únicamente para los estudiantes de nuevo ingreso en secundaria.

Sin embargo, se espera que la dispersión de pagos, tanto para los nuevos beneficiarios como para los antiguos, comience a principios del mes de octubre.

Por ello, si deseas conocer el estatus actual de tu Beca Rita Cetina, a continuación te explicamos cómo consultarlo de manera rápida y sencilla.

El Gobierno de México puso a disposición de los beneficiarios de sus programas sociales una plataforma digital para que puedan informarse sobre el estatus de sus solicitudes y registros.

Para hacerlo, primero debes ingresar al portal oficial del programa en becaritacetina.gob.mx. Dentro de la página encontrarás un apartado denominado "Buscador de Estatus" .

Una vez dentro, se pedirá proporcionar los datos del CURP del padre, madre o tutor del estudiante. En algunas ocasiones también se solicita el folio de registro generado al momento de la solicitud.

Ya completados estos pasos, la plataforma mostrará el resultado de la postulación, ya sea como beneficiario, en lista de espera o no aprobado.

Puedes descargar e imprimir el resultado de tu búsqueda. Para salir y cerrar la sesión, sigue las instrucciones que te indica la página.

También puedes leer: Sheinbaum reacciona a la muerte de otro miembro de la Marina

Este proceso puede realizarse a través de cualquier dispositivo que esté conectado a internet. Recuerda verificar que la consulta se está haciendo en el sitio oficial del Gobierno de México, para evitar caer en estafas y sitios fraudulentos que buscan robar datos personales.

En caso de no resultar beneficiado, los solicitantes tienen la opción de volver a postular en la siguiente convocatoria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP