Marvin Humberto “N” fue vinculado a proceso como resultado de las indagatorias que realizó la Vicefiscalía en Investigación Regional del Distrito III, con sede en Lagos de Moreno, por presunto abuso sexual en contra de un menor.

Ante la gravedad de los hechos y para brindarle mayor seguridad a la víctima, el Agente del Ministerio Público solicitó al Juez de Control la medida cautelar de prisión oficiosa, misma que fue otorgada por un año, mientras continúan las investigaciones hacia una sentencia.

Según datos arrojados por las investigaciones, los hechos de suscitaron el 10 de marzo de 2021. El imputado llegó a la casa de su tía, ubicada en la Colonia Indeco, en el Municipio de Lagos de Moreno.

Por la noche se acostó en la misma cama de su primo hermano y aprovechó la cercanía afectiva con el niño para presuntamente abusar sexualmente de él, situación que se repitió durante tres años .

De acuerdo con los datos recabados, el imputado tenía amenazado al niño y en más de una ocasión habría utilizado violencia física y una navaja para que no contara lo sucedido a ninguna otra persona.

Tras la denuncia, el Agente del Ministerio Público se hizo cargo de las diligencias en las que se logró acreditar la probable responsabilidad del detenido. El Juez de Control analizó los datos de prueba aportados y consideró que eran suficientes para iniciarle proceso penal a Marvin Humberto “N” en los términos ya mencionados.

