La memoria del educador venezolano Simón Rodríguez (1769-1854), maestro y mentor de Simón Bolívar, cobra voz en Guadalajara gracias a la mirada del artista uruguayo Luis Camnitzer. Su exposición “La resurrección de Simón Rodríguez: el Diccionario del poder”, que se inaugura este 11 de septiembre en el Ex Convento del Carmen, a las 19:00 horas, coloca en diálogo la obra del pensador con la mediumnidad, la inteligencia artificial y el arte conceptual, en un ejercicio que busca repensar las formas de comunicar, educar y resistir a las autocracias.

El proyecto, curado por Gerardo Lammers, incluye aforismos originales de Rodríguez contrastados con versiones reinterpretadas por un chatbot, un documental codirigido por la poeta Mariana Pérez Villoro con seis médiums mexicanas que intentan comunicarse con el filósofo, así como una instalación interactiva nacida de la conversación entre Camnitzer y la inteligencia artificial, cuyo resultado fue bautizado como “El Diccionario del poder”.

Una obsesión de décadas

En entrevista con EL INFORMADOR, Camnitzer reconoce que esta exposición tiene raíces antiguas. “Nació de una lenta obsesión que tengo con Simón Rodríguez desde los años 80”, relata el artista. “En esa fama secundaria de ser recordado sólo como el testigo del juramento de Bolívar quedó oculta su importancia. Para mí, Rodríguez es la cabeza cultural de América Latina, mientras Bolívar fue el brazo armado de esa cabeza”.

Esa mirada contracorriente lo llevó a rastrear la originalidad del pensador venezolano, su forma de escribir con estructuras fragmentadas e incluso visuales -inspiradas en los caligramas de finales del siglo XVIII-, que desafiaban la linealidad de los libros y buscaban impactar directamente en el pensamiento del lector. Esa actitud, explica, se adelanta a teorías de la comunicación del siglo XX y conecta con los principios del arte conceptual. “Me interesa cómo lograr que lo que uno quiere decir repercuta en el público, pero sin imponerlo, dejando que el lector elabore su propio pensamiento”.



Contra la repetición automática

Uno de los núcleos de la muestra es la relación con la inteligencia artificial, herramienta que Camnitzer utiliza como recurso creativo y objeto de crítica. Para él, la IA encierra un riesgo. “Se basa en repetir lo conocido y en hacer conexiones entre lo conocido, pero no genera conocimientos nuevos. Lentamente puede usurpar nuestra manera de imaginar y matar la fantasía”.

Esa advertencia la conecta con la pedagogía de Rodríguez, quien se oponía a que los estudiantes repitieran sin cuestionar. “El problema es que la IA lleva al extremo el pensamiento lógico. Y la imaginación no puede estar limitada a lo lógico. Debe mantenerse abierta a la fantasía enloquecida, a la poesía, porque es lo que nos da distancia crítica frente al pensamiento sistemático”, subraya Camnitzer.

Un espejo incómodo

El propio artista se vio confrontado cuando decidió poner a prueba los límites de la tecnología. “Un día pedí a varios chatbots que me hicieran una obra de Luis Camnitzer que Luis Camnitzer no hubiera hecho. Pensé que iba a descolocarlos, pero todas las respuestas eran obras posibles, piezas que yo podía aceptar como mías”, recuerda.

El descubrimiento fue doloroso. “Eso significaba que 50 o 60 años de trabajo eran predecibles. Si una máquina que funciona por predictibilidad podía replicar mi obra, entonces mi camino estaba ya trazado. Fue muy deprimente”. Sin embargo, de esa experiencia nació el germen de “El Diccionario del poder”, la instalación que da nombre a la exposición.

Un legado para la educación

El proyecto se expande más allá de las salas del museo. Incluye un libro publicado por la Editorial de la Universidad de Guadalajara, en el que Camnitzer usa la IA como “máquina del tiempo” para que Rodríguez dialogue con más de sesenta educadores de distintas épocas, acompañado de una guía pedagógica elaborada por Gabo Camnitzer. También se suma el simposio virtual internacional “Simón Rodríguez dialoga con…” y un taller de la Brigada de Gráfica Popular Simón Rodríguez que se impartirá en el mismo recinto el 11 y 12 de septiembre.

Entre arte y ciencia

El recorrido creativo llevó a Camnitzer a reflexionar sobre la herencia del conceptualismo y su propio papel en la historia del arte. “En los años sesenta los artistas empezamos a trabajar con rigor, con estructuras, con la teoría de la información. Sin saberlo, estábamos preparando el terreno para la inteligencia artificial”, afirma.

Esa constatación lo deja con sentimientos encontrados. “Descubrí que mi arte pertenece a una cierta época y no necesariamente al futuro, y eso es triste porque la mayoría de los artistas trabaja para la posteridad y no para el presente”.

Aun así, Camnitzer insiste en que la tensión entre lo científico y lo artístico sigue siendo necesaria. “El pensamiento científico trata de borrar los misterios. El pensamiento artístico, en cambio, los enriquece. Ese diálogo es indispensable para no caer en reduccionismos”.

Agenda en Guadalajara

Además de la exposición en el Ex Convento del Carmen, Camnitzer participará en distintas actividades en la ciudad. El 10 de septiembre ofrecerá un conversatorio en el ITESO; el 12 impartirá la charla “El recorte de infinito: Inteligencia Artificial y la educación”, en la Escuela de Arte de la UdeG; y el 13 hablará en Ajijic sobre “Lo efímero frente a lo permanente (sobre el arte público)”. Todas las actividades son gratuitas.

