Mery Pozos afirma que Jalisco sí cuenta con un presupuesto para carreteras federales

La diputada federal de Morena por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que sí existe una partida de recursos para rehabilitación de carreteras federales en el estado para este 2025.

La legisladora precisó lo anterior, tras un pronunciamiento del Gobierno de Jalisco en el que niegan la existencia de esta partida, misma que incluso fue confirmada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) Jalisco.

Esta partida consiste en la asignación de 277 millones de pesos para la rehabilitación de carreteras federales en el estado, partida que fue aprobada por diputados federales para su ejecución en el estado.

"Una queja permanente del gobernador del Estado y de compañeras y compañeros de Jalisco, ha sido el asunto de la reparación de carreteras. Que además lo palpamos es un asunto real, necesitamos meternos a repararlas, hay muchas quejas al respecto".

Mery Pozos hizo un llamado al gobierno de Jalisco y a todos los involucrados para olvidar las banderas partidistas y ser responsables en el ejercicio de gobierno a fin de coordinarse con la SICT y hacer todo lo necesario para ejercer esta bolsa antes de que termine el año.

"Del presupuesto, que estamos ejecutando este año, se pudo, reasignar una bolsa de 10 mil millones de pesos para este fin y llama la atención que al segundo trimestre de este 2025, solo 4 Estados hayan ejecutado ese recurso, entre los que no lo han hecho esta Jalisco y llama la atención que no se haya ejecutado al segundo trimestre de este año".

"Jalisco tiene 277 millones para este fin. A fin de cuentas, lo importante es trabajar y está el recurso que veamos todos como si se ejerce, lejos de conflictos y controversias".

Te puede interesar: Inician trabajos para tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores en Jalisco

Para el año 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla una bolsa de 27 mil millones de pesos para la rehabilitación de carreteras federales en el país, aunque no se especifica cuánto serán para la red carretera de Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV