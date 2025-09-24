El Museo Raúl Anguiano (MURA) inaugurará el próximo sábado 27 de septiembre la exposición "Transparencia ornamental" , de los artistas Valeria Michelle y Guadalupe A. Vidal, bajo la curaduría de Mayra Vineya. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2025 y contará con entrada libre para el público .

La exposición explora los vínculos entre elementos naturales y construcciones humanas. Sus piezas parten de cuerpos de agua y los materiales que los atraviesan, reflexionando sobre el impacto de los discursos de progreso político y económico en ríos y territorios , así como en las marcas físicas y simbólicas que dejan.

CORTESÍA

En el diálogo creativo de Michelle y Vidal, materiales industriales como cemento, varilla y e structuras arquitectónicas se combinan con procesos biológicos y orgánicos , ofreciendo perspectivas interdisciplinarias sobre la transformación de la naturaleza por la acción humana. La muestra forma parte de Parajes, un programa del MURA y la Dirección de Cultura Guadalajara orientado a generar cruces entre prácticas artísticas locales y nacionales.

CORTESÍA

Valeria Michelle, originaria de Guadalajara (1999), es artista y educadora egresada de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en el 45.º Encuentro Nacional de Arte Joven y recibido apoyos como Jóvenes Creadores FONCA (2023-2024) y PECDA Jalisco (2022-2023). Su obra se ha presentado en espacios como Espacio Cabeza, Guadalajara 90210 y el Malecón de Juanacatlán.

Guadalupe A. Vidal, nacida en Ensenada (1995), es artista visual y docente en la UABC. Ha mostrado su trabajo en ferias como Salón Acme, FAMA y Estación Material, y ha obtenido reconocimientos como el Premio de Adquisición en el Salón Elías Fontes (2021), el Encuentro Nacional de Arte Joven (2022) y la XXV Bienal de Artes Plásticas de Baja California (2025). También ha recibido en dos ocasiones la beca Jóvenes Creadores FONCA en la categoría de escultura.

CORTESÍA

También puedes leer: Papirolas celebra tres décadas con exposición en el Congreso de Jalisco

La inauguración se llevará a cabo a las 12:00 horas en las instalaciones del MURA, ubicado en Av. Mariano Otero 375, Guadalajara, Jalisco. El público podrá visitar la muestra de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP