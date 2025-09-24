"Ponte perro", de Chencho García; el arte de disfrutar la vida aunque no siempre sea como la queremos

El escritor y coach motivacional Alberto García Ibarra, mejor conocido como Chencho García, acaba de lanzar su texo más reciente; "Ponte perro. Logra tus metas", un libro que apuesta por la metáfora canina como camino de autodescubrimiento y empoderamiento personal. La obra, publicada por la editorial Trillas, invita al lector a conectar con su "perro interior", una representación simbólica de la lealtad, la fortaleza, la intuición y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro.

A lo largo de sus páginas, García construye una guía inspiracional en la que combina ejercicios de reflexión con anécdotas y metáforas que giran en torno al animal más querido por los seres humanos: el perro. Capítulos como "Doma al perro del miedo", "La dieta del perro ganador" o "La magia de pensar en grande", plantean un recorrido por los principales retos de la vida cotidiana: la gestión de las emociones, la autoconfianza, el control de la ansiedad, el poder de la visualización y la importancia de dejar huella positiva en el mundo. El tono no es el del consejero que dicta normas, sino el de un acompañante que cuestiona, reta y abre caminos de introspección.

"Este es básicamente un manual de herramientas en el que, desde la primera página, ya puedes estar viviéndolo y practicándolo. El libro es muy generoso y te invita a que, desde que lo abres, empieces a usar la pluma y a echar un clavado", comparte Chencho García en entrevista con EL INFORMADOR. "Dice: “¿Quieres? Órale, cumple con tu palabra”. Nada más. Si quieres, sigue leyendo el libro; si no, aviéntalo a la basura. Si quieres tener un cambio, comprométete contigo. Contigo, no con nadie más. Y ahí vienen ejercicios muy prácticos que, si los llevas a cabo, primero te vas a morir de la risa. Segundo, vas a decir: “Oye, todo lo que está en este libro ya lo sabía”. Claro que ya lo sabemos. Simplemente, este libro te ayuda a reencontrar todo tu potencial".

Autoconocimiento como punto de quiebre

"Ponte perro" busca, en palabras de su autor, ayudar a destrabar esas situaciones que impiden ser felices. García insiste en que los errores y los fracasos no son enemigos, sino ingredientes indispensables para construir el éxito. Más que evitar la tristeza o el miedo, propone escucharlos como señales que contienen información valiosa. El libro, además, enfatiza la necesidad de cultivar la pausa, el autocontrol y la independencia de la validación externa.

"A veces somos incapaces de ver nuestro propio potencial porque no nos hemos dado un momento para poder echar un clavado a nuestro autoconocimiento. Ese es el punto de quiebre. Cuando cualquiera de nosotros, o cualquier persona se atreva a echar un clavado a su interior y ver quién realmente es, partiendo —y esto es fundamental— de sus actitudes, puede entonces tener la fortaleza para confrontar sus debilidades", explica el autor de "Ponte Perro". "Esto le pasa a todo el mundo: cuando hablamos de autoconocernos, ¿qué se nos viene primero a la mente? Todas nuestras deficiencias. “Soy malo para esto, no sirvo para esto”. Ya sea que tú lo creas o que te lo hayan dicho muchas veces. Entonces, cuan do dices “me quiero conocer”, te estás agarrando una pistola y dándote un tiro en el pie".

PUEDES LEER: MURA presenta exposición sobre la relación entre naturaleza y construcción

"Pero cuando nos echamos ese clavado del autoconocimiento partiendo de nuestras virtudes, nos fortalecemos y somos capaces de confrontar todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Eso nos lleva, ahí te va algo más profundo, a dejar de actuar como no somos. Porque muchas veces actuamos desde el ego, con una máscara, presentándonos ante los demás con aquel yo que no soy. Cuando lo vemos como aquel comunicador que viene a decirnos que necesitamos trabajar en algo, entonces lo agarro como un gatito y le digo: “Gracias, ego, que me vienes a decir que tengo que trabajar en algo”. Pero si no lo tomo de esa forma, lo pongo como una máscara, queriendo ser aquel que no soy".

"Es como un espejo sucio en el que me veo y me percibo de forma distorsionada. Pero cuando puedo limpiar, cuando puedo quitarme esa maraña, entonces puedo ver mi realidad y presentarme al mundo desde esa realidad."

Un manual de herramientas para la vida

Detrás del escritor hay una historia de vida que explica su visión. Chencho García creció en Guadalajara, donde desde niño tuvo que hacerse cargo de parte del sustento familiar. A los diez años tocaba el violín en un mariachi junto a su hermano, mientras lidiaba con la figura de un padre alcohólico que lo obligó a madurar de manera prematura. Más tarde se dedicó a la música profesionalmente como arreglista, productor y dueño de una empresa discográfica. Esa etapa marcó su espíritu creativo, pero también lo condujo hacia el mundo del coaching y la motivación personal, donde ha encontrado un espacio para unir la sensibilidad artística con la búsqueda de crecimiento interior.

"Me di cuenta de que este era mi camino cuando comencé a ver que las personas a las que acompañaba tenían resultados extraordinarios", cuenta Chencho García. "Y ahí empecé a estudiar coaching. Tengo cuatro certificaciones de coaching y ahí dije: “Wow, todo lo que he venido haciendo resulta que es coaching”. Coaching de vida, deportivo, ejecutivo, coaching empresarial… Y ahí descubrí que yo tenía esa facilidad de acompañar a las personas. Estudié coaching y, cuando me preguntan si soy coach, les digo que no, que soy facilitador de herramientas de inteligencia emocional. Porque la palabra “coach” o “coaching” se ha prostituido mucho, está muy desgastada. Entonces, digo: sí lo soy, pero prefiero presentarme como facilitador de herramientas de inteligencia emocional, y lo hago en lo personal o por medio de este libro".

"Yo acompaño, pero desde una característica: hacer las cosas desde la inteligencia emocional. Ver qué se puede, qué no se puede, identificar los tiempos correctos. No dejarnos llevar por la euforia o por la emoción de las cosas, sino actuar de manera consensuada, desde un punto de vista ecuánime y viable, donde podemos ver cuál es el asunto, el objetivo y la realidad de las cosas".

"Ponte perro" es ya su tercer libro y representa la consolidación de un estilo que combina la narrativa vivencial con la autoayuda contemporánea. En Europa, incluso, circula bajo otro título, "La cola mueve al perro", reforzando la idea de que los pequeños detalles internos pueden transformar la totalidad de una vida. Entre conferencias, talleres y su presencia en medios de comunicación, además de ser couch de figuras de la talla de Jenni Rivera, Marco Antonio Solís, Enrique Iglesias, los Cadetes de Linares, los Tigres del Norte. Chencho García se ha convertido en un referente que busca recordarle a sus lectores y oyentes que la verdadera transformación comienza dentro. "Ponte perro" ya se encuentra disponible en librerías, y en plataformas como Amazon y Mercado Libre.

"Aunque la vida nunca ha sido ni es como yo quiero que sea, la puedo disfrutar", finalizó el autor.

YC