"Ópera con causa" canta por la infancia

El empresario Henry Ford solía decir: “Unirse es el comienzo; estar juntos es el progreso… Trabajar juntos es el éxito”, y es justo bajo esta idea que el tenor Raúl Velázquez creó hace cuatro años la gala “Ópera con causa”, la cual llegará este viernes 8 de noviembre al Teatro Degollado para ofrecer una “noche mágica donde disfrutamos mientras ayudamos”, comenta en entrevista la cantante Maya Karunna, embajadora del proyecto.

Pero, ¿qué es “Ópera con causa”? “Es una gala de Bel canto a beneficio de la fundación Casa Hogar Naandi, la cual ayuda a 40 niñas en cuatro casas diferentes. Esta es la tercera edición de este evento y surgió hace cuatro años durante una charla con el pianista Alfredo Guzmán; él y yo somos los que iniciamos de cero este evento, y lo hicimos porque queremos regresar algunos de los dones que nos dio la vida. Todo comenzó una tarde de charla, lo empezamos a organizar y en el camino nos fuimos encontrando aceleradores que les gustó el proyecto y fue creciendo hasta que después de cuatro años tendremos la tercera edición en el Degollado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ)”, comparte Raúl Velázquez.

El repertorio para la noche del viernes 8 de noviembre “va a ser un viaje musical extraordinario, habrá piezas de Puccini, Bizet, Verdi y mucho más”, agrega el tenor.

“Ópera con causa” reunirá las voces de las sopranos Marichuy Cárdenas, Martha Llamas y Carmen Goett; también estará presente la cantante de pop Nelly Burguette y los tenores Dante Alcalá y Raúl Velázquez; todos estarán acompañados de la OFJ, bajo la batuta del Maestro Enrique Radillo.

¿Cómo fue el acercamiento con la OFJ?

Fuimos a tocar la puerta a la Secretaría de Cultura y nos dio las facilidades por ser un tema altruista, les gustó el proyecto; luego, tocamos base con el maestro Isidoro Ramos, Gerente General de la OFJ y todo se dio para que esta nueva edición fuera una realidad.

Planes futuros

Luego de tres ediciones, “Ópera con causa” crecerá exponencialmente para 2020, “tenemos pensado hacer ocho conciertos el próximo año en diferentes Estados y con diferentes casas hogar. Lo anterior se logrará gracias a nuestros patrocinadores que creyeron en nuestro proyecto. Vamos a llevar la gala a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo y Querétaro”, explica Raúl.

Pero, ¿cómo es la selección de las fundaciones a las que ayudan? “Se hace un filtro, checamos a qué segmentos podemos ayudar; en nuestro caso elegimos a los niños porque son el futuro y el retorno es inmediato, porque si le cambias su entorno a un niño, le das una visión diferente a país”, comenta el tenor.

Agrega que “vamos, visitamos y donde sentimos que hay más carencias es ahí donde se da la ayuda, no hay más filtro que ver, palpar sus necesidades y ver los cambios que se pueden hacer”.

Cabe señalar que la labor altruista que realizan los creadores de “Ópera con causa” no queda solo en los conciertos, pues también le dan seguimiento a las casas que ayudan: “Periódicamente visitamos a las niñas de Casa Hogar Naandi; de hecho, ya hay algunas que comenzaron con la inquietud de estudiar música, canto o aprender un instrumento y eso es genial”, finaliza Velázquez.

Por el gusto de apoyar

Maya originalmente estaba en el repertorio de “Ópera con causa”, pero al final no pudo participar “porque ese día -8 de noviembre- tengo fecha con los 90’s Pop Tour, pero me encanta el proyecto, me encantan las voces, me encanta que va a estar la OFJ y el objetivo es ayudar. Estoy como embajadora y apoyo desde donde yo puedo; además, mi alma estará con ellos durante la presentación”.

Sobre su carrera como cantante adelantó que ya viene la gira de los 30 años de Caló, “vienen buenas colaboraciones con Caló. En enero estaremos preparando todo y para febrero o marzo comenzamos con la gira”, en la que promete incluirán a Jalisco.

Asiste

“Ópera con causa”, viernes 8 de noviembre, 20:00 horas, en el Teatro Degollado. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del teatro.